于金明：多维度创新 构建肿瘤专科医院高质量发展新格局

在医疗卫生体制改革不断深化的背景下，公立医院高质量发展成为行业关注的焦点。近日，中国工程院院士、山东省肿瘤医院院长于金明做客人民好医生客户端《对话院长》栏目时提到，对于肿瘤专科医院来说，高质量发展不仅意味着医疗技术的提升，更需要在诊疗模式、学科建设和人才培养等方面进行系统性、多维度创新和优化。

“肿瘤是一种复杂的疾病，误诊误治可能导致病情恶化，难以补救。因此，规范诊疗和精准施治至关重要。”于金明建议从国家层面加大多学科诊疗模式（以下简称MDT）推广力度，构建协作平台和网络体系，制定符合中国患者的肿瘤规范化诊疗指南和方案，提供全生命周期的医疗服务，并引进国际先进技术手段和理念，进一步提升我国肿瘤诊疗水平。

据于金明介绍，早在2020年初，山东省肿瘤医院就开展了院士领衔的MDT探索。“MDT模式通过集齐外科、内科、放疗、影像、病理、麻醉、检验等多个学科的专家团队，为患者制定切合病情实际的规范化诊疗方案，最大限度地避免了因医生个人专业局限造成的偏差。”于金明说，“MDT模式不仅提升了规范诊疗水平，还促进了不同学科之间的交流与智慧碰撞，希望这一模式能在更多领域和学科中推广，造福更多患者。”

此外，于金明还提到，学科建设和人才培养是医院实现高质量发展的基础。他建议医院推行专业细化，设立多个专业和科室，形成完整的学科集群。同时，医院应加大科技创新扶持力度，开展学科集群创新工程，推动各学科在技术创新方面取得突破。

在人才建设方面，于金明建议，医院应坚持引培并举，开展人才工程，例如，为优秀青年配备导师和科研经费，打破干部终身制，推行中层干部竞聘上岗，充分调动人才的主动性和创造性等。同时，他也寄语广大青年医生：“青年医生必须练就医术和医德两双‘翅膀’，才能成为德才兼备的合格医生。希望青年医生能够储备丰富的专业知识，锤炼过硬的技能，结合临床实践大胆创新，同时坚守道德底线，以真心、诚心换来患者的舒心、安心。”