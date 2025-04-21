直播预告：“大脑杀手”脑胶质瘤会“伪装”！ 专家带你读懂它

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端推出专场系列科普直播。

脑胶质瘤被称为“大脑杀手”，其具有浸润式生长特性，难以大范围彻底根除，残留的肿瘤细胞为复发的根源，严重影响患者生存周期及生活质量。

如何识别脑胶质瘤？有哪些治疗手段？2025年4月21日18:00，首都医科大学附属北京天坛医院神经肿瘤外科五病区副主任、主任医师保肇实做客“人民好医生”客户端直播间，就脑胶质瘤识别和治疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

保肇实，首都医科大学附属北京天坛医院神经肿瘤外科5病区副主任、主任医师、教授、博士研究生导师，国家级青年人才，青年北京学者，国家神经系统疾病临床医学研究中心PI，国家自然科学基金和科技部项目评审专家，教育部学位论文评审专家，中国神经科学协会神经肿瘤分会委员、中国抗癌协会中西整合脑胶质瘤专委会常务委员、中国罕见病联盟脑胶质瘤分会委员。

擅长：神经外科疾病的诊断、手术、综合治疗，特别是脑胶质瘤疾病的手术治疗、分子病理指导下的综合治疗、大脑半球脑膜瘤、脑转移瘤、垂体瘤、蛛网膜囊肿等疾病的手术治疗。

如何收看直播：

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