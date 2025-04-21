文化养老有“味”有“为”

春天的一个午后，56岁的北京市民王丽红早早用过午饭，背上琴包，沿着熟悉的路走向国家老年大学魏公村校区。刚踏进校门，便看到几位同学在聊不久前首次登台演出《又见炊烟》的情况。她快步走上前，与大家一边交流，一边走进教室。退休后的她，如今在这里找到了新的生活节奏和精神寄托。

像王丽红一样，越来越多的银发学员选择回到“课堂”，开启生活新篇章。

为了更好服务银发学员的学习热情，国家老年大学魏公村校区的开班规模从去年秋季学期的60个教学班，增长至今年春季学期的127个，班级数量翻了一番，招生人数增长超千人。尽管如此，个别热门课程名额在开放报名5分钟后便被“抢空”。

老年大学何以受到广泛欢迎？日前，笔者实地探访国家老年大学魏公村校区。

课程设置涵盖各类兴趣点

打开国家老年大学魏公村校区的课程表，六大学院开设的92门课程映入眼帘。从舞蹈、摄影、小说赏析到英语、养生、服饰搭配，既有满足兴趣爱好的文化审美课程，也有提升日常生活质量的实用技能培训。

丰富的课程吸引了众多学员报名学习，其中，艺术类课程尤为受欢迎。国家老年大学直属学院副院长石运志介绍，2025年春季学期，国家老年大学魏公村校区的报名总数超2500人次，其中，艺术类课程报名学生就超过1100人次。

在民乐教室，王丽红指尖轻触中阮琴弦，悦耳的音符随之缓缓流淌。回忆起初学的经历，她感慨道：“年轻时就想学乐器，但一直没机会。后来在网上看到老年大学有中阮课，我就赶紧报了名。”

除了音乐，手工艺术类课程同样深受青睐。在插花教室内，空气中弥漫着清新的花香，课桌上摆满了五彩斑斓的花材。61岁的胡晋蓉正凝神倾听插花教师黄山讲解花卉搭配的技巧。“最开始我只是单纯地觉得花好看，但经过老师系统的讲解，我逐渐领悟到插花蕴含的审美哲学”，在老师的指导下，胡晋蓉和同学们开始动手实践，精心搭配不同的花材。一朵朵花卉在巧妙的组合下，变成了一件件和谐美丽的花艺作品。

在黄山看来，“插花不仅是动手操作，更是一种心灵创作”。她希望通过教学，帮助学员发现更多日常生活中的美好与温馨。

70岁的滕军也是这门课程的学员，她曾是北京大学的教授，在日本留学时接触过插花，并长期研究东西方传统艺术。退休后，滕军先后在中国插花花艺协会和北京林业大学进修，如今，她选择来到国家老年大学魏公村校区继续学习。“插花艺术非常深奥，我希望能更深入地理解它的理论体系。”她特别提到，黄山老师的课程不仅教授技法，更深入挖掘中国传统插花艺术的文化背景，讲解古画中的插花表现手法，以及花材背后的寓意。“每节课都有整整一个小时的理论讲解，很少有插花老师能做到这点。”滕军说。

学员们的积极参与，也促使学校不断调整课程设置，既保留经典课程，又紧跟时代推陈出新，以更好地满足老年群体的多元学习需求。近期，国家老年大学还计划开展人工智能应用相关讲座，帮助老年人适应科技发展。

“我们在每学期末都会开展满意度调查，通过问卷和座谈收集反馈意见，进而优化课程体系，帮助老年学员在这里找到适合自己的学习方向。”石运志说。

阶梯教学增强学习延续性

在国家老年大学魏公村校区，许多课程都设置了从初级到高级的阶梯式教学阶段，不少班级已开至第三、第四学期。课程的连贯性促使学员在一个领域内逐步深入，从初学者成长为资深爱好者。

中阮授课教师郭忠民曾任中国煤矿文工团歌舞团副团长，退休后他重拾音乐教育工作，走进老年大学课堂。

面对学员年龄偏大、指法困难的实际情况，他创新教学方法，将复杂的乐理知识编成顺口溜，用“招财猫”等手势比喻指法，让抽象的技巧变得生动形象。

郭忠民介绍，许多老年学员会因为指法难度过高而感到气馁。为此他特意设计了逐步进阶的教学方法，从基本手型和音阶练习入手，逐渐引入旋律演奏，帮助学员在循序渐进中建立信心。“虽然会遇到记忆力下降、体力减弱等问题，但只要设计合理、安排得当，很大程度上可以克服这些困难。能坚持下来本身就是一种成就。”郭忠民说。

自2023年秋季学期学习中阮以来，55岁的郭素卿已经能流畅演奏《渔舟唱晚》《沂蒙山小调》等十几首经典曲目。从初学时的手指僵硬，到如今的自信演奏，这一路走来，她感触颇深。

“刚开始真的很难，手指不灵活，跟不上节奏。但老师总是鼓励我们慢慢来，不要急于求成。我也给自己定了小目标，学会一首曲子就算完成一个小任务。”郭素卿说，这种系统的教学设计，有效避免学员在学习过程中产生倦怠与挫败感，让他们在阶段性目标的激励下稳步前进，保持学习动力。

规范的课程设计不仅有助于学员逐步掌握技能，还在无形中塑造了一种规律而充实的生活方式。正如王丽红所言，稳定的课堂安排使她每周都有固定的社交机会，而规律的练琴时间也让她养成良好的生活习惯。这种学习节奏，既丰富了日常生活，也为学员们带来了精神上的满足感。

此外，老师还鼓励学员在课堂之外参与社交互动和公开演出，将课堂所学融入生活之中，从“文化养老”到“老有所为”。滕军每次上完插花课都会去花市买些花材回家练手，不仅为自己增添生活情趣，还主动为楼道进行花艺布置。“有些访客一到我们单元就说这里太漂亮了。”她说，能为大家服务的感觉非常好。

普惠教育织就文化服务网

为了让更多老年人享受到优质教育资源，除了北京魏公村直属校区外，国家老年大学还逐步构建起覆盖全国的教育服务网络。这一网络不仅将教育资源延伸到基层社区，更深入到广大乡村，实现老年教育的“广覆盖”和“深渗透”。

石运志介绍，截至目前，国家老年大学已在全国建立了44个省级分部、6.8万个基层学习点。各地基层学习点不仅承担教学任务，还充分发挥自身优势，主动融入社区服务和文化活动之中。许多学习点组织学员组成合唱团、舞蹈队和书画社，开展公益演出和展示活动。一些地区还设立了老年志愿服务队，由学习点学员担任社区宣传员和活动策划者，推广健康知识、组织文艺活动，既提升了学员的社会参与度，也丰富了社区文化生活。

这种“学习—实践—服务”相结合的模式，使老年大学不仅是知识传播的场所，更成为基层社区文化建设的重要支撑点。

以国家老年大学天津分部“快乐摄影课堂”项目为例，该项目依托社区资源，围绕红色文化传承与摄影实践教学，打造了一系列别具特色的康养学游线路。学员们深入天津红色旧址，通过镜头记录历史遗存，并参与相关志愿服务活动。在这一过程中，老年学员不仅提升了摄影技能，还为历史文化遗产的保护与宣传工作贡献了力量。

面对数字化转型的需求，国家老年大学还推出在线学习平台和移动端小程序，实现线上线下教育资源的有机融合。通过这些平台，学员可以随时随地观看录播和直播课程，学习过程更加灵活。目前，在全国老年教育公共服务平台上，已有40万门课程资源面向老年人免费开放。

“无论他们身处何地，我们希望每一位有求知欲的老年人，都能感受到知识带来的温暖与力量。”石运志表示，未来，国家老年大学将继续拓展基层学习点和在线平台建设，进一步丰富课程内容和教学形式，让知识之花在千家万户中绽放，让文化之光照亮更多老年人的生活旅程。