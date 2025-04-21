“认真对待每一位患者”（侨界关注）

二〇二三年一月，张东岩（左）在“匈牙利唐人街新春庙会”义诊。

受访者供图

张东岩在匈牙利十余年，推广中医，行医治病，并热心公益活动。她在匈牙利传播中国文化，举办书法体验课、汉服体验课，参与中央广播电视总台社交平台中医养生保健宣传视频拍摄，参与非遗作坊。

结缘中医

张东岩与中医结缘的道路十分坎坷。她说：“我小时候经历过两次重大意外，对我造成了严重打击。”两场重病让张东岩对医院产生了心理阴影，消毒水、麻醉药、针管，每一样东西都令她产生强烈抵触。在上大学之前，她从未想过自己未来的人生会和从医紧紧相连。

高考填报志愿时，为帮助女儿克服心理障碍并掌握自我保健能力，父母为她选择了中医专业。刚刚开始学习的时候，张东岩看到银针就不自觉发抖，额头都渗出了汗珠，更别提拿起银针针灸了。

直到有一次晚自习，张东岩第一次翻开针灸书籍，她深深地被书籍中的内容所吸引，银针的背后蕴藏着深厚的中医智慧。她说：“中医不仅是治疗疾病的一种手段，同时也是哲学。”

自此，张东岩开始认真研习针灸。晨光熹微时，她对照铜人模型辨识穴位；暮色四合时，她研读典籍探究经络奥秘。中医的辩证论治如同钥匙，为她开启生命和谐之门，银针起落间既疗愈他人，亦重塑自我。

2015年，张东岩作为志愿者到匈牙利实习。在海外行医，张东岩首先要克服的就是语言问题。她辗转于各个诊所之间，一边观摩前辈老师如何治病，一边学习匈牙利语。

她用本子记下如何用匈牙利语进行中医术语的表达。本子上写得满满当当，页面被翻得翘起了边。张东岩没日没夜地背，白天她作为助教，学习用匈牙利语和患者进行简单沟通，晚上她挑灯夜读，将晦涩的字词反复练习，最终她考取了匈牙利语中级水平，拿到了匈牙利行医的语言“通行证”。

推广中医

张东岩在匈牙利当中医志愿者期间，当地进行了中医行业的改革。这让张东岩有了独立开设诊所推广中医的机会。她说：“中医讲究阴阳平衡、经络穴位、治病求本、天人合一。”中医不需要分门别类，仅靠医师的一双手来进行整体身体状况的诊断。在起步阶段，张东岩花了许多功夫让外国人接受中医理念。

张东岩印象最深的是一名老年女患者，她踝关节受伤出不了门，无法到诊所，于是张东岩便让她在家静养。在此期间，张东岩向她推荐了艾灸疗法，通过视频和图文，她耐心地告诉患者穴位的位置，一步一步地教她如何自己艾灸。

这也给了张东岩灵感。从这以后，每次给外国患者诊治完后，她都会给他们留“家庭作业”，告诉患者家属能缓解症状的穴位位置。她说：“为了让自我治疗更有效，我通常会在患者的皮肤上面画圈和箭头标明按摩穴位，定期让他们拍摄按摩视频‘交作业’。”

定期的“家庭作业”让养生逐渐成为他们的习惯。在更熟悉的环境进行自我诊疗，又缓解了患者的心理压力。“除了治疗结果，我希望他们在治疗过程中也保有愉快的心情。”张东岩说道。

2023年，张东岩加入了英国叶柳忠医师的寻真疗法夏令营，进一步开展对中医的学习和研究。张东岩负责的是一名被耳鸣困扰多年的中医推拿师。经过经络诊脉，张东岩判断她是胆经和脾经有问题，因此患者焦虑易怒、情绪不稳定。

张东岩说：“按摩和针灸一脉相承，都是对经络的疏通。她懂技法，但是却控制不住自己的情绪。”于是张东岩每天都会和患者进行“话疗”调节心情，早晨也会拉着她打八段锦，在一呼一吸之间修养心性。

在治疗过程中，这位推拿师也以自身经验指导张东岩完善推拿手法。这种“医患共修”的模式让张东岩深有感触：“治疗不仅是单向输出，患者反馈更能激发医者对传统疗法的创新思考。”寻真疗法养生营让“以人为本”的治疗理念在张东岩心中扎根，她说：“关注患者心态，以患者需求为本，是每个中医的责任。”

传播文化

来匈牙利十余年，除了行医治病，张东岩也致力于推广中医文化。她在海外线上平台做起了中医养生短视频，其中最受欢迎的一期是讲解“归来穴”的视频。

张东岩说：“我不希望大家只知道这个穴位是胃经29号，‘归来’的含义是回归本来，它在活血养血、疏通经络方面起着举足轻重的作用。”通过视频，张东岩具象化地展现穴位的具体位置，让观众能够跟着视频进行自我调养。

张东岩会定时翻看评论区观众的反馈，发现外国人对“经络”这个概念很感兴趣。她说：“阴阳五行晦涩难懂，我便用浅显易懂的概念和他们解释。”张东岩经常将经络比作城市道路，当经络出现问题就是发生交通拥堵，针灸就像“交警”，起到缓解拥堵、促进血液正常流通的作用。

通过生动形象的比喻，越来越多人对中医产生兴趣，还有人通过她的视频慕名来到诊所进行线下诊治。张东岩通过线上线下联合教学，打通中医宣传渠道，让中医文化被更多人熟悉。

张东岩认为中医文化是中国文化的重要组成部分。为让更多人了解真实的中国，她定期举办线下文化活动，在调节患者身心健康的同时传播中国文化。

在一次以“中国名”为主题的书法活动中，每个参与者都要取一个中国名字，张东岩的一名学生特意请她取名。

张东岩说：“直接音译英文名缺乏文化内涵，我想给他取个有寓意的中国名字，让他看到名字就能联想到背后的文化。”张东岩最终为其取名“康左泰”。“康”代表健康，“左”取自中药“左归丸”，“泰”寓意国泰民安。

她耐心地讲解名字的文化内涵，这位外国学员听完后非常喜欢，于是在活动中用毛笔工整写下了“康左泰”三字，稚嫩的笔迹背后折射出的是中外文化交融，张东岩看到以后倍感骄傲。

“活动结束后我们互加联系方式，发现他的社交媒体后缀已添加‘康左泰’三个字，这让我特别欣慰，他把中国汉字融入了日常生活。”张东岩说道。

谈及未来，张东岩表示将继续完善中医临床工作，举办更多文化活动，推动中医与中国传统文化深度融合。她说：“为心灵行善，认认真真对待每一位患者，努力做到问心无愧。”