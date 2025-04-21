北京出台22条举措支持国际医药创新公园建设
本报北京4月20日电 （记者王昊男）北京市发展改革委会同北京经济技术开发区管委会及市级相关部门，发布了共同编制的《国际医药创新公园高质量建设实施方案（2025—2030年）》。该方案共提出22条举措，支持国际医药创新公园建设。
这些举措包括：实施规划提级、配套提质、交通提速三大工程；加速创新药械研发上市进程；打造“人工智能+医药健康”示范高地，支持数据跨境流通便利化改革；围绕产业链关键环节和人才的核心关切，加大创新支持力度，全链条支持创新药械发展等。
国际医药创新公园位于北京南五环两侧，南中轴以东、京台路以西，规划总用地面积约5.8平方公里，总建筑规模约300万平方米。公园主要分为四大主体功能区：总部集聚区，集中打造国际化、多元化商务空间，服务全球顶尖生物医药企业总部和创新中心集中落地；研发转化区，建设集研发办公、中试生产、产业配套设施一体化空间，满足企业创新产品研发、中试、规模化生产需求；医工融合区，着力引入国内外优质“学、研、医”资源，合作建设产教融合基地、研究型医院，提升医工学科科研攻关、教学实践、创新创业等一体化承载力；医药智造区，将建设智能化、现代化标准厂房，吸引全球前沿创新产业化资源落地。
《 人民日报 》（ 2025年04月21日 04 版）