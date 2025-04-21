花粉过敏增多，如何看待城市绿化“成长的烦恼”？（读者点题·共同关注）

这几年春天，感觉身边花粉过敏的人多了起来，这是怎么回事？有什么办法解决？

——人民网网友13****7

借着这位网友的问题，和大家聊聊花粉过敏吧。

植树造林、绿化祖国已经成为全社会自觉行动，在人们享受身边绿化成果的同时，每当春暖花开，过敏也会成为热门话题。

不仅是花粉，杨柳树的种子、悬铃木的果毛等形成的飞絮，可能携带过敏原，也给人们带来困扰。以北京为例，以前种的树有不少进入成熟期，在繁殖期花粉传播力增加，过敏原也随之增多，这是城市绿化率提高带给我们“成长的烦恼”。

应对过敏，人们想了不少办法，比如喷水、修枝，加大科技攻关等。一些地方的园林部门会给杨柳树雌株注射抑制剂来减少飞絮，虽然耗费人力物力，但地方政府仍在不断加大力度，多方施策治理。

“花粉飞絮真烦人，不能把这些树砍了吗？”

这还真不能一砍了之。

早些年，受自然条件和经济条件制约，一些城市能选择的绿化树种并不多。在北京，松柏杨柳生态适应性强，是增加城市绿量、改善生态环境的“功臣”。在上海，悬铃木生长速度快、净化空气效果好，对于城市生态也是“功大于过”。不能因为花粉和飞絮多，就否定它们的功劳。

再来看可行性。一方水土养一方树。松柏杨柳之于北京，悬铃木之于上海，是几代人因地制宜的选择，为城市绿化、百姓生活带来的好处，并没有那么容易割舍。

这是城市绿化的辩证法。如今，松柏杨柳已成为北京重要的绿化树种，悬铃木也是上海栽种最多的行道树之一，要将这些树都砍掉、换树重种，再等着它们长大，不太现实。为从源头上减少过敏原，北京、上海等地在规划种新树时，对致敏树种尽可能控制。当然，最终见成效，还得有个过程，慢不得也急不得。

可见，花粉过敏，是城市绿化进程中“成长的烦恼”。

世界上很难找出第二个大国，像中国一样重视植树造林。有两个25%，能展现中国绿化成就：目前我国森林覆盖率超过25%，贡献了约25%的全球新增绿化面积。树多了，花粉飞絮会随之增加，在人口集中的城市，过敏的概率也就越大，“成长的烦恼”就越凸显。

“既然已经种了这么多树，又有这么多人过敏，能不能少种点？”

目前来说，还不能。

一方面，生态环境持续改善，人民群众感受最直接最真切。今日中国，天更蓝、地更绿、水更清，多年努力换来的城乡居民生态幸福感，当倍加珍惜。

另一方面，目前我国林草资源总量仍然不足，质量效益仍不够高，地区分布也不均衡。美丽中国建设，还需久久为功，争取一年干得比一年好。

“成长的烦恼”，不只出现在城市绿化领域，也体现在大到发展理念转变、小到个人绿色生活的方方面面。新时代以来，生态文明理念深入人心，取得的成就有目共睹，许多都是在不断出现问题、解决问题过程中，逐渐形成共识、向前推进的。

人与自然和谐共生，是贯穿人类文明的永恒课题。每一代人都会遇到属于自己的烦恼，也会在实践中找到自己的答案。在生态效益与公共健康中寻找动态平衡，是我们这代人的新课题。“成长的烦恼”在时代进步中一定能有“优解”方案。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 01 版）