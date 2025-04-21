发现肺结节，到底切不切

近年来，随着医学影像技术的发展和健康体检意识的提高，越来越多的人通过肺部CT检查发现自己患有“肺部结节”。这个医学术语常常让人们感到恐慌，甚至联想到肺癌。很多人在发现肺部结节以后，因缺乏正确认知而陷入焦虑，甚至盲目接受过度治疗；也有一些人因为忽视随访而错过最佳干预时机。所以，发现肺结节，大家不禁要问：“我该怎么办呢？”

解放军总医院第五医学中心肿瘤医学部汪进良教授告诉大家：肺部结节≠肺癌！绝大多数结节是良性的，但科学认识、规范管理至关重要。针对肺部结节的管理应遵循“早期发现、准确评估、动态观察，谨慎决策”的原则，既不要造成过度焦虑和过度治疗，也不要贻误病情导致疾病进展。

什么是肺结节？所谓肺部结节，是指出现在肺组织内的直径≤3厘米的类圆形或不规则形病灶，通常由影像学检查（如CT）发现。

根据大小可分为：微小结节（＜5毫米），绝大多数为良性，需定期随访；小结节（5-10毫米），需结合形态特征判断风险；较大结节（＞10毫米），需警惕恶性可能。

根据密度可分为：实性结节，均匀高密度影，边界清晰；磨玻璃结节，均匀半透明影，似磨砂玻璃，不掩盖支气管血管结构；混合性结节，实性与磨玻璃成分共存，恶性风险较高。

肺结节怎么来的？常见原因包括感染与炎症、良性病变、恶性肿瘤、环境与生活习惯。

怎么知道肺结节是良性还是恶性？

研究表明，体检发现的肺结节中，90%以上为良性病变或陈旧性病变，诊断肺部结节是良性还是恶性病变，需要根据CT检查看到的结节的大小、密度、形态等，以及患者的年龄、吸烟史、家族史、疾病史等综合评估。在肺部CT检查的基础上，当难以判断肺部结节性质的时候，有时还会建议间隔几个月再次复查肺部CT动态观察结节变化，或者进一步行PET-CT检查看结节的代谢情况，甚至行穿刺活检或者气管镜活检，根据组织病理进行明确，还可以参考血液肿瘤标记物化验来辅助判断。

发现肺结节都有什么办法进行处理？

首先、发现肺结节以后，不用紧张焦虑，因为绝大多数肺结节均为良性，只需要随访观察即可，即使怀疑恶性的肺结节，也有多种手段和方法，达到治愈性目的。所以，发现肺部结节，到医院找专科的医生，尤其是现在很多医院都有针对肺癌、肺结节的多学科联合门诊，可以给到患者最专业、最准确、最适合的诊疗建议。医生会根据对肺结节的评估结果，并结合患者的年龄、身体状况、合并疾病、个人意愿等，建议对肺结节进行随访观察或者针对性的处理。

肺部结节患者如何进行心理调适？

当患者知道自己有肺结节以后，常常会出现各种从心理到躯体的不适。常见的心理问题最多见的是焦虑型，常常会想：“我是不是得了肺癌？”“结节会不会突然增大？”“会不会转移？”恨不得过几天就复查一次肺部CT。

除此之外，也有逃避型的，觉得“反正没症状，根本不需要管”。甚至把存在肺结节的事情抛之脑后，完全不管不顾也不复查随访。还有过度治疗型，就想“必须马上切掉”，觉得只有手术才能保证没有问题。针对这些情况，都需要科学应对。包括：接受专业指导，请专科医生诊治，与医生充分沟通，了解结节的具体风险；建立随访计划，将复查时间标记在日历上，避免遗忘或过度担忧；调整生活方式，戒烟并远离二手烟；增加富含抗氧化物质的食物如深色蔬菜、坚果等；适度运动如快走、游泳等增强肺功能；心理支持方面，可以加入患者社群，分享经验，若焦虑严重，可寻求心理咨询。