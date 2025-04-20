孩子发热、咽痛还伴皮疹，“小红人”到底是种什么病？

高烧不退、喉咙发炎、全身皮疹

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近期

湖南中医药大学第一附属医院

儿童医学中心收治了多名“小红人”

孩子们到底得了什么病？

近期猩红热患儿数量有所增加

4月17日，湖南中医药大学第一附属医院儿童医学中心副主任胡燕表示，近期该院儿科门急诊接诊的猩红热患儿数量有所增加，“今年南方春天比较干燥，有利于A族溶血性链球菌的存活和传播。”

4月14日，广东省疾病预防控制局公布2025年3月全省法定传染病疫情概况，其中，3月广东省报告猩红热发病数为1542例，较2月增长641例。

前不久，还有网友在社交媒体发文称孩子感染猩红热后出现发热情况，全身起疹子“像鸡皮疙瘩一样”，手部还出现了脱皮。

发热、咽痛、皮疹

小心猩红热

猩红热是由A族β型溶血性链球菌感染引起的急性呼吸道传染病，人群普遍易感，以托幼儿童及学龄儿童为高发年龄段。

患者和无症状带菌者是主要传染源。主要通过呼吸道飞沫传播和接触被病原菌污染的物品、手、食物等传播，还可通过受损的皮肤感染。

“猩红热的症状容易和其他疾病混淆，家长们要提高警惕，及时带患儿就医。”胡燕介绍，猩红热初期症状与流感相似，有些家长会自行给孩子吃退烧药或抗生素，反而掩盖了真实病情，耽误医生诊断。

感染猩红热后，通常会出现哪些症状？

发热

发热是猩红热的首发症状，多以中低热为主，也有患儿高达39℃~40℃，伴有寒战。

咽峡炎

表现为咽扁桃体发炎、化脓。

皮疹

皮疹也是猩红热重要的症状之一，一般发病第2天出现，从耳后、颈部、上胸部蔓延到全身，压之褪色。皮疹约一周左右会消退，同时会出现脱皮。

草莓舌、杨梅舌

患儿舌头会出现草莓样或者杨梅样。

感染猩红热怎么办？

医生：需隔离

北京儿童医院感染内科主任医师陈天明提醒，导致猩红热的链球菌感染可以引起侵袭性感染，它能侵袭到血液、组织，引起比较严重的并发症。

因此，患儿若出现可疑猩红热症状，应尽早就医，并在医生指导下服用抗生素，多休息并补充水分，同时按呼吸道传染病进行隔离。

陈天明表示，猩红热传染性较强，患儿需隔离6天左右。成人也可能感染此病，但不会表现为典型的猩红热，可能是嗓子带菌的状态，也需用抗菌药物治疗。

尚无有效疫苗

如何预防猩红热？

目前，尚无疫苗可预防猩红热，但我们仍需增强卫生意识，积极采取预防措施。

家长应教育孩子养成良好的卫生习惯，咳嗽打喷嚏后、进食前、外出回家后都要认真洗手。

管理传染源：如孩子确诊猩红热，应避免上学，及时就医治疗。被患者污染的用具可煮沸消毒，家具、书桌应用消毒液擦拭消毒，不能擦洗的物品应在户外暴晒1-2小时。

切断传播途径：猩红热高发期应尽量避免带孩子前往人群密集、通风较差的地方，如确需前往请佩戴口罩。

提高免疫力：通过适当的户外运动、均衡的饮食和充足的睡眠来提高孩子免疫力。

猩红热的某些症状和流感相似

容易混淆

孩子一旦出现

发热、咽痛、皮疹等症状

切勿自行给其服用抗生素或退烧药

应尽快就医正确诊断

治疗期间务必严格遵循医嘱

切勿擅自停药

以防细菌产生耐药性

影响治疗效果