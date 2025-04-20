直播预告：从预防到康复 专家支招做好肺癌全程化管理

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

肺癌是气管、支气管黏膜或腺体起源的最常见肺部恶性肿瘤。它除了对患者的身体健康造成危害之外，还给患者及其家庭带来极大的经济负担和心理压力。健康人群应该如何预防疾病的发生？肺癌患者又该如何做好疾病全程化管理，提高生存质量？

4月20日14:00-15:00，中国医学科学院肿瘤医院主任医师、内科胸部肿瘤病区主任王志杰将做客“人民好医生”客户端直播间，就肺癌早筛和诊疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王志杰，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院主任医师、内科胸部肿瘤病区主任，北京协和医学院博士生导师、研究员，教育部长江学者特聘教授，国家肿瘤质控中心肺癌质控专家委员会委员，国家药监局药审中心专家，中国临床肿瘤学会常务理事，中国临床肿瘤学会非小细胞肺癌专家委员会副主任委员，中国抗癌协会小细胞肺癌专委会副主任委员，中华医学会肿瘤分会青委等。

如何收看直播：

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