如何正确对待肺结节？ 专家：提升“正气”很重要

中新网上海4月19日电 不少人在看到体检报告中的“肺部磨玻璃结节”字样时，心里会“咯噔”一下，焦虑随之而来。肺部磨玻璃结节是癌吗？要怎么治疗和预防呢？这些都是民众关心的话题。

“肺部磨玻璃结节越来越常见，这主要得益于CT分辨率的提高，能发现更多微小的结节。”上海市胸科医院肿瘤外科副主任医师黄佳19日对记者介绍，临床上，在通过筛查发现的早期肺癌中，约85%是磨玻璃结节肺癌，多为早期、早早期肺癌，这些患者往往具有非吸烟、女性、相对年轻(40岁起)的特点。

“初次发现磨玻璃结节，先别慌，它并不一定是肺癌，炎性增生、肺泡腔内出血、不典型腺瘤增生等，在CT形态上可能很相似。要给磨玻璃结节一些时间观察，这是很有必要的。正因如此，初次发现磨玻璃结节，医生一般建议在2个月至3个月后或抗感染治疗后，复查CT。一些因急性感染导致的磨玻璃结节，在随访过程中可能会减小或消失，占比为10%至30%。”黄佳强调，“即使是在经随访后手术的病例中，约10%至20%的纯磨玻璃结节是良性的，约5%至10%的混合型磨玻璃结节是良性的。”据悉，磨玻璃结节根据CT表现可分为纯磨玻璃结节(pGGO)和混合型磨玻璃结节(mGGO)。

记者当日获悉，在由上海市卫生健康委员会指导，上海市爱国卫生运动委员会办公室和上海市健康促进中心主办的“科学防癌 健康生活”第31个全国肿瘤防治宣传周上海健康大讲堂专场活动中，黄佳和上海市胸科医院中西医结合科副主任医师蔡霄月从不同角度为民众讲解肺结节的知识。

据介绍，磨玻璃结节可能长期保持惰性不发展，也可能逐渐发展为实性结节，进而演变成浸润性腺癌，但这个过程通常很缓慢，以“年”为单位计算。黄佳强调，判断是否需要手术，要综合多方面因素。对于低危结节，如纯磨玻璃结节小于6mm的，建议随访观察。对于相对的高危结节，如纯磨玻璃结节≥1cm、混合型磨玻璃结节≥8mm，或者CT表现有含空泡、含实性成分、异质性等特征以及随访过程中出现密度增加、出现实性成分、直径增大超过2mm等变化的，可考虑手术。对于中危结节，若位于外周，切除范围小，可相对积极处理；若位于中央，考虑到对肺功能影响大，应尽量保守。

人体为何会长肺结节？“在中医看来，肺结节的形成主要有内因和外因两方面。”蔡霄月表示，“内因主要是由于正气不足。随着年龄的增长，人体各项机能衰退，正气逐渐虚弱；长期过度劳累、精神压力大、生活不规律等，也会损耗正气，导致抵抗力下降。此时，人体就像失去坚固城墙保护的城市，易受外界病邪的侵袭。”

“外因主要包括外邪感染和环境污染。风、寒、暑、湿、燥、火等六淫之邪侵犯人体，若不能及时驱散，就可能在肺部积聚。”这位专家解释，“外因会导致全身和肺部气血不畅，出现气滞、痰凝、血瘀的情况，痰瘀相互交结，最终形成肺结节，就像河道里的淤泥越积越多，堵塞了水流。”

蔡霄月介绍，中医防治肺结节的方法主要有中药调理、针灸和穴位治疗等。对于一些良性的肺结节，常在体质辨证用药的基础上，佐以清热解毒、化痰消瘀、软坚散结的中药，来调节机体的脏腑功能，消除“痰瘀”等病理因素，改善气血运行的内环境，部分患者可取得“使结节缩小甚至消失”的治疗效果。

针灸是通过刺激人体特定穴位，调节经络气血的运行。如，通过针灸治疗刺激肺俞穴可起到宣肺理气、止咳平喘的作用，有助于改善肺部功能，对肺结节的治疗有辅助效果；采用穴位敷贴或手法按压膻中穴能宽胸理气，促进胸部气血流通。此外，推拿、穴位治疗也能起到疏通经络、调和气血的作用，增强人体的抵抗力，达到养生防病的目的。

谈到肺结节的预防，蔡霄月认为首先要提升正气，日常要做到“饮食有节、起居有常、不妄作劳”。“饮食上，保证营养均衡，多吃健脾益肺的食物，如：山药、百合、芡实等。生活作息要规律，保证充足的睡眠，避免熬夜，让身体得到充分的休息和恢复。另外，建议适当开展运动锻炼，如八段锦、太极拳等，以调和气血、疏通经络、增强体质，提高人体的抵抗力，抵御外邪入侵。”蔡霄月介绍，“要远离致病因素，包括戒烟、减少有害物质吸入、在污染严重的天气尽量减少外出以及做好必要的防护等。” (陈静 瞿乃婴)