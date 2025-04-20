35岁后必做 “三步筛查法”教你如何揪出早期癌变

今年的4月15日到21日是第31个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周的主题是“科学防癌 健康生活”。宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌，是女性妇科三大恶性疾病。近年来，随着女性注射HPV疫苗的推广和普及，宫颈癌得到有效预防，大多数卵巢癌在良性病变时可以有效控制和治疗干预，目前这两大癌症的发病率明显下降。

然而，子宫内膜癌的发病率却骤升，而且呈现年轻化趋势。北京、上海等城市，子宫内膜癌成为威胁女性妇科健康的头号杀手。

北京天坛医院妇产科主任 冯力民：2022年的最新数据，女性子宫体癌包括子宫内膜癌的增长速度是最快的，这10年间已经高达了121%。从2015年至今，北京市的女性生殖器官肿瘤中，子宫内膜癌的发生率已经占了第一位，到现在上海也已经超过了宫颈癌的发病率。

那么，子宫内膜癌容易盯上哪些女性？有哪些高危诱发因素呢？

北京天坛医院妇产科主任 冯力民：子宫内膜癌的发病因素是跟代谢性疾病有关的，因为它是雌激素依赖性肿瘤，代谢性疾病包括高血压、肥胖、糖尿病和一些内分泌的因素，最重要的内分泌因素其实跟月经是密切相关的。尤其是那些从初潮开始起，月经稀发、不排卵的女性甚至到反反复复闭经的状态，这样的女性，我们有一种疾病叫多囊卵巢综合征。

专家强调，除了这些高危人群以外，随着生活水平的提高，高脂高糖饮食的摄入，也容易导致女性体内雌激素水平异常，可能诱发子宫内膜癌。

北京天坛医院妇产科主任 冯力民：高糖高脂饮食会造成皮下脂肪的堆积，而皮下脂肪是雌激素的分泌前体，所以肥胖的人跟消瘦的人来比，它的雌激素分泌的量就高，处于一种长期高雌激素的一个环境，当然就容易得雌激素依赖性肿瘤。

需要警惕哪些症状？

如何筛查？

女性出现哪些症状需要及时就诊，排除子宫内膜癌风险？专家表示，不同年龄阶段的女性要警惕月经异常出血。

北京天坛医院妇产科主任 冯力民：生育年龄中，两次月经之间的不规则出血；如果已经连续一年不来月经，我们的年龄也处在45岁以上了，应该是一个绝经状态，确定了自己是绝经状态，再出现的出血，这两个年龄段的这样的出血状态应该要及时就诊。

出现月经异常出血的女性，如何进行筛查呢？

北京天坛医院妇产科主任 冯力民：第一步就是经阴道的超声或者经直肠的超声，然后找专科医生就诊，医生根据她检查的情况和影像学的结果，来确定该不该做肿瘤标志物的检查和宫腔镜下的定位活检。

息肉防复发 增生防癌变

据了解，我国有大约三成的女性患有子宫内膜息肉和增生，子宫内膜息肉通常是良性的，但它19个月的复发率，高达50%左右，子宫内膜增生的恶变概率更高，如果未及时治疗，息肉和增生有可能进展至癌前病变，甚至是子宫内膜癌。

专家介绍，子宫内膜息肉和增生一般发生在35岁以后。

北京天坛医院妇产科主任 冯力民：子宫内膜息肉特别容易发生在35—55岁的年龄段，还是在生育年龄，当然绝经后出现的子宫内膜息肉还特别容易恶变，而子宫内膜增生发生在围绝经期和绝经后，特别容易出现在45—65岁这个时间段，我们管它叫多事之秋。

据了解，北京今年在多家医院开始试点进行子宫内膜癌筛查。专家表示，癌前病变的筛查和治疗，是阻断癌变的关键环节。

北京天坛医院妇产科主任 冯力民：国家政府这么多年来一直在提倡女性患者的两癌筛查，包括乳腺癌和宫颈癌，又从北京地区来试点三癌的筛查。第三个就是重点人群的内膜癌筛查，癌症的筛查不是为了发现癌症，是为了发现癌前病变进行及时治疗，避免癌症的发生。