《中国小细胞肺癌患者生存现状白皮书》在济南发布

中新网济南4月19日电 4月18日，《中国小细胞肺癌患者生存现状白皮书》(以下简称《白皮书》)在济南发布，系中国首个聚焦小细胞肺癌患者群体的权威报告，首次系统性揭示了中国小细胞肺癌在临床诊疗和患者生存方面所面临的困境与挑战，为优化临床实践、完善政策支持提供了坚实的科学依据。

记者在当天举行的发布仪式上获悉，《白皮书》的调研历时一年，范围覆盖中国27个省份(直辖市)的434家医院，从近5000名医生和患者中收集了4757份有效样本。定量问卷调查和临床数据分析及AB卷(医患双视角)的相互验证，提升了数据的严谨性和客观性。

《白皮书》的专家顾问团由中国工程院院士、山东省肿瘤医院院长于金明担纲组长，还邀请了来自中国多家知名三甲医院的近30位肺癌领域的大咖担任顾问专家。

于金明在致辞中表示，小细胞肺癌是肺癌组织学类型中恶性程度最高的肿瘤，中国一直缺乏能反映小肺患者真实生存现状和面临的困境的大样本调研数据报告。本次发布的《白皮书》填补了中国在这一领域数据的空白，为小细胞肺癌的医学研究指明了方向，并揭示了当前诊疗过程中的痛点与难点，唤起社会各界对小细胞肺癌患者群体的广泛关注。

“小细胞肺癌侵袭迅猛，治疗棘手，给患者及家庭均带来难以承受之重。”《白皮书》公益支持方、上海君实生物医药科技股份有限公司总经理兼首席执行官邹建军表示，该公司在小细胞肺癌治疗领域不断探索，今年1月特瑞普利单抗广泛期小细胞肺癌一线治疗适应症被纳入国家医保目录，提升了治疗的可及性。

“同时，全球首个BTLA单抗联合特瑞普利单抗在局限期小细胞肺癌Ⅲ期注册临床研究正在入组中。”邹建军表示，此次发布的《白皮书》凝聚了各方心血，是阶段成果，更是全新起点，该公司也将以此为蓝本，持续加大研发投入，加速创新药上市，支持患者教育公益，“与各界携手改写患者命运”。

在《白皮书》公益发起方、上海觅健医疗科技有限公司总经理林人树看来，此次发布的《白皮书》不仅是一份调研报告，更是一份凝聚共识的行动宣言。“在觅健平台上，我们记录过患者初诊时的迷茫、治疗中的坚持和康复期的期待，因此这些不仅是数据，更是小细胞肺癌患者心声的体现。”

当天，“追光计划”《白皮书》全国巡讲也在现场启动。该计划深入中国多个省市，融合线上线下多种形式，广泛开展学术讲座、专家研讨以及慈善义诊活动等，在促进医疗专业人士间经验分享与前沿理念传播的同时，将优质医疗资源输送到基层一线，全方位护航患者健康福祉。

公开资料显示，肺癌是目前中国发病率和死亡率均排名首位的恶性肿瘤，小细胞肺癌(SCLC)是肺癌中侵袭性最强的亚型，约占所有肺癌病例的15%—20%，具有进展迅速、早期转移、预后差等特点。 (记者 沙见龙)