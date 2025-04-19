全国将集中开展食用植物油突出问题排查整治

新华社北京4月18日电（记者赵文君）记者18日从市场监管总局获悉，今年4月至12月，市场监管总局部署各地市场监管部门在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作，进一步规范食用植物油生产经营行为，切实保障食用植物油质量安全。

据介绍，此次排查重点聚焦四方面问题：

聚焦食用植物油掺杂掺假、以次充好问题，重点排查整治低价食用植物油冒充高价食用植物油销售，以及将过期食用植物油精炼后冒充新油等违法违规行为。

聚焦超范围使用食品添加剂问题，重点排查整治在食用植物油生产加工过程中添加香精香料、色素等违法违规行为。

聚焦虚假标注问题，重点排查整治食用植物调和油未标注或虚假标注成分比例，转基因食用植物油未按规定显著标示，将食用植物油浸出工艺虚假标注为压榨工艺等违法违规行为。

聚焦交付装卸运输不规范问题，重点排查整治散装食用植物油生产经营者未履行交付装卸运输管理责任义务等违法违规行为。

通过多种形式的检查、抽检监测，全面排查问题线索：

开展生产经营贯通检查，对原料采购、进货查验、投料、过程控制、出厂检验、销售流向和产品标签标识等情况严格监督检查。

开展线上线下并联核查。以网络食品交易第三方平台、农村地区经营者为重点，通过穿透核查产品生产销售记录、现场检查生产加工过程，循线深挖掺杂掺假等违法行为。

开展交付装卸运输联动检查。涉及散装食用植物油交易的发货方、收货方所在地市场监管部门加强跨区域联动检查。

开展专项抽检监测。以问题为导向，采取线上网购平台和线下实体经营环节相结合的方式，开展专项抽检监测。

市场监管总局表示，对查实的违法违规行为，依法从严从快从重予以处罚，对应当吊销许可证的一律予以吊销，对应当处罚到人的一律处罚到人并依法禁止从业，对查处的重点案件和生产经营主体一律予以曝光，涉嫌犯罪的一律移送公安机关。同时，鼓励广大消费者通过全国12315平台和12315热线投诉举报违法违规线索。