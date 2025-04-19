医保“打包”付费助力医、保、患三方初步共赢

新华社北京4月18日电（记者徐鹏航）“当前，医保支付方式改革成效初显，医、保、患三方初步共赢。”国家医保局医药服务管理司副司长徐娜在18日举行的2025年医保支付方式改革蓝皮书发布会暨趋势交流会上这样表示。

当前，我国已实现DRG/DIP付费统筹地区全覆盖、符合条件的医疗机构全覆盖。全国393个统筹地区中实施按病组（DRG）付费191个、按病种分值（DIP）付费200个，天津与上海兼具两种付费模式。特例单议、预付金、意见收集、谈判协商和数据工作组五大机制不断完善。

据介绍，此前医保基金采取“按项目”付费的方式，虽然简单便捷，但容易诱发医疗费用过快增长、“过度医疗”屡禁不绝等问题，医务人员劳动价值也没有充分体现。而DRG/DIP付费则是通过对疾病诊疗分组或折算分值，进行“打包”付费，能够进一步规范诊疗行为。

“三方共赢包括医保基金运行平衡、使用效率提升；医疗机构获得更多医保结余，内部收入结构改善；患者就医经济负担减轻，住院自负费用稳中有降。”徐娜说。

此外，异地就医住院费用纳入按病种付费管理也在稳步推进。国家医保局医疗保障事业管理中心副主任隆学文介绍，截至今年一季度末，23个省份的235个统筹区开展了省内异地就医住院费用纳入按病种付费管理，177个统筹区已实际付费。

据悉，2024年7月，国家医保局发布了DRG/DIP付费2.0版分组方案，目前各地正在平稳落实。徐娜表示，下一步将统筹推进多元化支付体系建设、加快完善配套管理机制，着力提升数智化管理水平，稳妥推进2.0版分组落地实施。