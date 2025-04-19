晒太阳会致癌？吃大蒜能防癌？专家解答

多晒太阳会得皮肤癌？吃西蓝花、大蒜真能防癌吗？

每年的4月15日—21日是全国肿瘤防治宣传周。15日，央视新闻《医学公开课》推出特别直播《我们该如何真正有效防癌？》，邀请中国医学科学院肿瘤医院防癌科副主任张凯，就大家关心的癌症相关问题作出解答↓↓↓

多晒太阳会得皮肤癌吗？

张凯表示，紫外线照射过多确实会增加皮肤癌风险，但皮肤癌在中国人中发病率极低。而适度晒太阳有利于维生素D的补充，维生素D对结直肠癌、乳腺癌、心脑血管等疾病是保护因素。

张凯介绍，直肠癌、乳腺癌的发病率远远高于皮肤癌，所以单纯强调避免紫外线照射对皮肤癌的危害有预防过度的可能。由于中国人普遍存在维生素D水平偏低的情况，考虑到心脑血管疾病及结直肠癌等发病率较高的病症，建议检测自身维生素D水平，再决定是否需要多晒太阳。

经常接触二手烟会增加患癌风险吗？

张凯表示，相关证据十分充分——吸烟与肺癌密切相关。

流行病学统计显示，肺腺癌与二手烟存在明确关联，二手烟通常是燃烧不充分产生的烟雾，其危害可能更大。在当前环境下，地毯、衣物、沙发等物品会长时间残留烟草中的有害物质，基于此，“三手烟”的概念应运而生，其危害通常被纳入二手烟危害的统计范畴。

张凯介绍，吸烟引发的相关疾病最主要就是肿瘤，比如肺癌、食管癌、乳腺癌、结直肠癌、肝癌，这几类癌的发病率占据所有癌的一半以上。

食物发霉后，切掉发霉的部分能吃吗？

张凯介绍，在食物发霉产生的有害物质中，黄曲霉毒素是毒性最强的物质之一，它是一类由真菌分泌的致癌化合物，常见于谷物、粮油等食物上，一旦食物发霉，最好将其整个扔掉。

一旦误食致癌物质后，可以通过食用水果蔬菜进行补救。纤维素能够吸附部分毒素，维生素C具有抗氧化性，可以还原一些被氧化的物质。日常生活中大量饮水，也有助于促进身体排出有毒物质。

除黄曲霉毒素外，很多致癌物质(如苯并芘)都产生于食物加工过程中。因此，应避免食用过度加工的食物，如烧烤、油炸类食品。

吃大蒜、西蓝花能防癌？

张凯表示，大蒜、西蓝花都属于具有保护性因素的饮食，大蒜、西蓝花有助于预防消化道肿瘤。虽然“吃点东西能防病”是老百姓的朴素认知，但与控制饮食、减少加工肉类等有害食物的摄入相比，单纯依赖某些食物的防病作用相对有限。

这几种痣可能藏着癌

张凯介绍，身上的痣短期内突然发生变化，可能是黑色素瘤的危险标志。比如出现这些特征——

不对称、不规则；

原来清晰的边界变得非常模糊；

颜色有变化，如黑色变粉，粉色变深或变白；

直径变大。

但是，并不是异常出现就一定是黑色素瘤。如果觉得把握不住，不必恐慌，应及时咨询医生。

年年体检正常，为什么会突然查出癌症晚期？

张凯表示，主要有三个方面原因——

手段问题。目前体检的很多手段是针对健康体检，而不是针对癌症，比如胸片，其发现早期肺癌能力比较弱。此外，大概47%的癌症没有早期发现的手段，比如早期胰腺癌、卵巢癌。

间隔期问题。不同肿瘤的生长速度不同，肠道腺瘤样息肉发展到肠癌需要8到10年时间，但肝癌的癌前病变、肝硬化发展到肝癌的时间较短。

医源性问题。如影像科大夫对识别早期肿瘤训练能力不足等原因。

防癌“铁三角”——饮食、运动、心理

张凯介绍，健康饮食和运动能直接降低发病率较高的癌症风险，而心理因素与人体免疫力也息息相关。

由于消化道肿瘤发病率较高，应避免摄入油炸、烟熏等具有危害性的食物，同时应增加蔬菜水果的摄入量。

随着生活水平的提高，肺癌、乳腺癌、结肠癌可能成为未来发病率最高的三种癌症，运动不仅有助于改善体脂指数、调节内分泌，还能降低这三类癌症的发病概率。

营养状况、心理状态和睡眠质量是影响免疫系统的三大关键因素。若心理状态欠佳，会致使免疫力大幅波动，人体免疫系统就难以有效识别并消灭癌细胞。（央视新闻客户端）