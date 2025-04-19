近年来我国麻疹、风疹处于低水平流行

中新网北京4月18日电 (记者 李纯)中国疾控中心研究员安志杰18日在北京介绍说，近年来，我国麻疹、风疹一直处于低水平流行，水痘流行有下降趋势。

当天，国家卫生健康委员会在北京举行新闻发布会，介绍时令节气与健康(谷雨)有关情况。安志杰在会上表示，近年来，我国麻疹、风疹一直处于低水平流行。今年春季，麻疹的病例数在个别地区有所增加，但总体上麻疹流行水平保持在百万分之一以下的低水平流行。他也提醒公众，要做好防护措施。

安志杰也提到，水痘目前不是我国法定报告传染病，通过各省自主报告的病例数看，近年来水痘流行有下降趋势，“今年春季水痘报告病例数和去年同期基本持平”。

这位专家提示，上述三种疾病都是通过呼吸道传播，人群普遍易感，主要发病人群为婴幼儿、学龄前和学龄期儿童以及青少年。既往没有感染也没有接种过疫苗的成人，也可能感染或者发病。这三种疾病都有有效的预防、防控措施，建议适龄儿童接种全程的麻腮风疫苗和水痘疫苗。

春季是呼吸道疾病高发季节。安志杰也提示，幼儿园和学校要落实预防措施，加强晨午检制度。家长和老师应该密切关注儿童的健康状况是否有变化，如果出现发热或出疹等症状应该及时就医；如果确诊为上述的传染性疾病，要及时居家治疗，避免和周围的易感人群密切接触。学校也要加强宿舍和教室场所的通风、消毒，并开展宣传教育工作。(完)