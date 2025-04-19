中西医联合为带状疱疹临床诊疗提供全面、科学、实用思路

中新网上海4月19日电 (记者 陈静)带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的感染性皮肤疾病，是皮肤科的常见病，除皮肤损害外，常伴有神经病理性疼痛。

“带状疱疹的治疗不应局限于单一的治疗视角，而应积极探索中西医结合方向：西医以抗病毒为核心，中医依据不同证型选择合适的药物或非药物治法。”中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会主委、上海市皮肤病医院院长、上海市中医药研究院皮肤病研究所所长李斌教授18日接受采访时表示。

记者当日获悉，《带状疱疹中西医结合诊疗专家共识(2025版)》(以下简称：共识)在中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会2025年学术年会上正式发布。该共识的发布，标志着中国在带状疱疹中西医联合诊疗领域迈出了具有里程碑意义的一步，为临床实践提供了更为全面、科学且实用的诊疗思路，进一步提高中国带状疱疹的诊治、管理水平。

据悉，共识由中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会牵头，联合来自11个省市的31位带状疱疹领域权威专家共同制定。

据悉，带状疱疹发病率随年龄增长而升高，多见于年龄较大、免疫抑制或免疫缺陷等人群。此外，近30%的带状疱疹患者会发展为带状疱疹后遗神经痛(PHN)，常持续数月、数年之久，严重影响患者生活质量。

共识充分考量中西医结合治疗带状疱疹的特点，权衡各种干预措施的利弊，围绕带状疱疹不同病程阶段、特殊人群及特殊部位等关键问题，形成中西医结合治疗带状疱疹的若干条推荐意见。

据了解，共识将中医辨证与西医临床分期精准结合，将急性期与PHN期对应四个中医证型，其中，急性期包括风热壅盛、肝胆湿热、脾虚湿盛三个证型，PHN期对应气滞血瘀证型。中医治疗遵循“早期祛邪为主、后期攻补兼施”原则，共识结合西医抗病毒与中医内外治法，针对病程的不同阶段，制定针对性的中西医结合治疗方案。

“本次共识的突出亮点是将中医辨证与西医临床分期精准结合，并且新增带状疱疹特殊人群及特殊部位带状疱疹的中西医结合治疗的推荐方案。”中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会带状疱疹学组组长吕成志教授指出，“随着中西医结合在带状疱疹诊疗中的广泛应用，我们将拥有更多的辩证思维和临床研究，探索不同类型患者的个体化治疗方案。”

李斌教授表示：“带状疱疹的治疗旨在促进皮损消退，缓解疼痛，减少带状疱疹后遗神经痛风险，改善患者生活质量。在带状疱疹的治疗领域，中医与西医均具备独特优势，但如何联合中西医发挥优势、协同防治，此前尚无规范性指导。”

吕成志教授告诉记者：“在我们的临床工作中，中医治疗带状疱疹具有明显的优越性，深受患者的喜爱。西医强调‘精准打击’，病毒激活期快速抑制，疼痛通路靶向阻断。中医胜在‘系统调控’，从病毒发作、神经修复到体质改善，全程干预，且副作用更小。临床已实现‘急则治标(西医)、缓则治本(中医)’的全程管理模式，能更有效促进皮损愈合、缓解疼痛，并降低带状疱疹后遗神经痛发生率，为患者带来更大的获益。”

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会带状疱疹学组副组长、上海市皮肤病医院中医皮肤科主任医师姜文成教授表示：“抗病毒治疗是带状疱疹治疗的一个核心。在西医常规治疗的同时，结合中医综合疗法，依据不同证型选择合适的方药或中成药，或采用针灸、拔罐等非药物中医外治法，能显著缩短止疱时间、结痂时间、疼痛缓解时间，同时显著降低带状疱疹后遗神经痛发生率。”

在采访中，记者了解到，带状疱疹常见危险因素包括高龄、创伤、全身性疾病(如糖尿病、肾病、发热、高血压等)、人类免疫缺陷病毒(HIV)感染、恶性肿瘤等导致的免疫抑制等。民众50岁后随年龄增长，带状疱疹的发病率、住院率和病死率均逐渐升高。

姜文成教授强调：“老年带状疱疹患者发生严重皮损的可能性更高，疼痛持续时间长，且特殊类型多。在选择抗病毒药物时，需考虑到老年患者常合并基础疾病等特点，如肾功能不全、免疫低下等；中医方面，治疗全程需重视正气亏虚这一发病基础，根据老年患者具体病情、体质等给予中医扶正调治。”