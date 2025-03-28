新华社北京3月28日电题：住院预交金，降!

新华社记者董瑞丰、李恒

群众的健康关切事，正是医改着力点。

国家卫生健康委、财政部、国家医保局等6部门日前联合印发通知，要求全国公立医疗机构、医保定点医疗机构和军队主办的医疗卫生机构自2025年3月31日起取消门诊预交金，6月30日起降低住院预交金额度。

为何调整预交金？

国家卫生健康委财务司司长刘魁介绍，这是为了切实减轻患者预付资金压力，提升群众看病就医体验。

交纳住院和门诊预交金，最早可追溯到20世纪80年代，初衷是减少患者排队次数、缩短缴费等候时间，同时作为后续治疗的押金，结算时再多退少补。

随着我国基本医疗保障制度逐步健全，信息技术推动自助缴费等手段普遍应用，预交金的作用逐步减弱。国家在脱贫攻坚期间要求各地针对贫困人口实行“先诊疗，后付费”政策，鼓励各地针对脱贫人口等特殊人群继续执行此类制度，得到群众广泛认可。

近年来，国家卫生健康委引导各地逐步降低预交金收取额度，指导医疗机构积极采用各种移动支付方式，扩大结算渠道，为患者提供便利。今年初公布的2025年为民服务八件健康实事里，调整预交金就是其中一项。

那么，住院预交金降多少？

按照通知要求，公立医疗机构、医保定点医疗机构和军队主办的医疗卫生机构将根据住院患者疾病诊断、治疗方式、结算类型等因素，参考同病种前3年度实际发生的次均住院费用和个人自付费用，合理确定住院预交金额度。

其中，医保患者住院预交金额度，要降至同病种同保障类别个人自付平均水平。

举个例子：假设某医院经测算参加城乡居民医保的某病种过去3年平均住院费用是9000元，医保报销后个人平均自付的费用是3000元，那么该医院向这类病种医保患者收取的住院预交金，就不得超过3000元。

此外，医疗机构还要对常见病种预交金收取额度进行公示，接受公众监督。

少了这些预交金，患者看病住院之后的结算会不会排长队？

预交金调整看似“小事”，背后有着多个部门、多个机构的“流程再造”。公立医疗机构将持续改进内部工作流程，积极探索运用信息技术，推行“一站式结算”“床旁结算”“线上结算”等便民措施。

根据要求，原则上公立医疗机构要在患者出院后3个工作日内完成住院费用结算，今后还要逐步改进，实现24小时内结算。

当然，在取消门诊预交金、降低住院预交金后，医保部门也将协同卫生健康行政部门，更好地落实医保预付金管理办法、提升医保基金结算效率，以保障医疗机构资金运转的基本需求，共同维护好医疗服务秩序。

健康为民，就要把实事办到群众心坎上。把预交金改革这样的一件件实事办好，群众就会记在“心上”。

策划：陈芳

记者：董瑞丰、李恒

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