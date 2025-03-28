3月31日起，全国公立医疗机构取消门诊预交金

人民网北京3月28日电 （乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，近日，国家卫生健康委、财政部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、中央军委后勤保障部等6部门联合印发《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》（以下简称《通知》），自2025年3月起，全国公立医疗机构取消门诊预交金、规范住院预交金管理。

《通知》要求，2025年3月31日起，全面停止收取门诊预交金，2025年12月31日前完成存量资金的清退工作。因客观原因无法及时清退的需做好台账管理。加强对存量资金清退过程中的全流程监管，做好风险管控。为避免“一刀切”给群众带来不便，对急诊特殊情形以及老年人群体等确有预交资金需求的，在患者自愿前提下，医疗机构可收取门诊预交金，收取标准需报属地卫生健康（中医药、疾控）行政部门备案。

《通知》还要求，降低住院预交金额度。参考同病种前3年度实际发生的次均住院费用和个人自付费用，合理确定住院预交金额度，医保患者住院预交金额度降至同病种同保障类别个人自付平均水平，自2025年6月30日起执行。

提高住院费用结算效率。加强医疗机构内部信息化改造，实现科室间信息互通。原则上，医疗机构要在患者出院后3个工作日内完成住院费用结算，逐步实现24小时内结算。探索推行“一站式结算”、“床旁结算”、“线上结算”等便民措施。

落实政策与探索创新。严格执行现有政策明确的脱贫人口“先诊疗后付费”举措。同时鼓励医疗机构依托个人征信体系，探索信用就医。

充分发挥医保基金保障作用。明确要求各地加快实施医保支付方式改革、落实医保预付金管理办法、推进医药集中带量采购和医保移动支付、提升医保基金结算效率等配套政策。