直播预告：聚焦高质量发展 打造人民满意医院

为弘扬和推广全国各级医疗机构在医院建设和高质量发展中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康推出《院长谈》系列节目，邀请全国各地公立医院院长做客直播间，分享经验做法，共同助力公立医院高质量发展。

3月21日10:00至11:00，《院长谈》专栏将邀请山东第一医科大学第一附属医院副院长许翠萍做客演播室，就“聚焦高质量发展，打造人民满意医院”话题与网友在线交流。

嘉宾介绍：

许翠萍，山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)副院长，医学博士、主任护师、博士研究生导师，二级教授。同时兼任山东省护理学会理事会理事长、美国护理科学院院士（FAAN）、中华护理学会第二十八届理事会常务理事、中华护理学会护理管理专委会副主任委员等学术相关职务。主持参与科研课题36项，发表专业论文170余篇。中华护理杂志、中国实用护理杂志编委、审稿专家。

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