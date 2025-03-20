两部门发文加强高等职业教育医养照护与管理专业建设

人民网北京3月20日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，近日，教育部、国家卫生健康委联合印发《关于加强高等职业教育医养照护与管理专业建设工作的通知》，加快培养医养结合专业人才，更好满足老年人多层次、多样化健康养老需求。

文件从加强专业设置管理、深化专业内涵建设、做好组织实施等三个方面提出了加强医养照护与管理专业建设的具体举措。

在加强专业设置管理方面，支持专业梯次设置，鼓励有条件的学校探索医养照护与管理专业中高本贯通培养模式，鼓励普通本科高校与高等职业学校建立专业帮扶机制，促进相关专业共建共享。

在深化专业内涵建设方面，要求各地优化人才培养方案，开发一批核心课程，建设一批优质教材，培育优秀教师团队，推进订单培养等人才培养模式改革，促进产教融合、医教协同、校企合作。

在做好组织实施方面，要求各地教育、卫生健康行政部门协同推进，鼓励有条件的地方对新增布点的学校、医养照护与管理专业学生等给予支持，支持各地畅通就业渠道，为毕业生提供良好的职业发展机会。

文件提出，选择北京、河北、黑龙江、江苏、浙江、江西、山东、广东、广西、四川等10个省（区、市）作为医养照护与管理专业建设重点省份。到2027年底，原则上每个重点省份累计新增不少于3个医养照护与管理专业布点，带动全国医养照护与管理专业建设水平整体提高。