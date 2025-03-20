国家医保局：2025年1至2月职工医保个人账户共济人次6052.23万

人民网北京3月20日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，目前，职工医保个人账户共济可以通过即时调用被绑定人个人账户、医保钱包转账等方式实现。2025年1至2月职工医保个人账户共济人次6052.23万，金额86.87亿元。

一、通过即时调用被绑定人个人账户方式进行职工医保个人账户省内共济情况

2025年1至2月，通过即时调用被绑定人个人账户方式进行职工医保个人账户省内共济的人次6050.51万，共济金额86.75亿元。

从共济地域看，同一统筹区（通常是同一个地市）内共济5530.72万人次，共济金额77.22亿元；省内跨统筹区共济519.79万人次，共济金额9.53亿元。

从共济用途看，用于支付在定点医疗机构就医发生的个人负担的医疗费用75.29亿元，用于支付在定点零售药店发生的个人负担的费用4.43亿元，用于参加居民基本医保等的个人缴费6.49亿元。

二、通过医保钱包转账方式进行职工医保个人账户省内、跨省共济情况

2025年1至2月，通过医保钱包转账方式进行职工医保个人账户省内、跨省共济共1.72万笔，转账金额1194.04万元。

2025年2月，通过医保钱包转账方式进行职工医保个人账户省内、跨省共济共9679笔，转账金额724.22万元。从共济地域看，省内转账6590笔，转账金额488.05万元；跨省转账3089笔，转账金额236.17万元。从医保钱包使用用途看，支付就医购药费用总计2916笔，金额53.67万元；缴纳居民医保费用总计19笔，金额8506元。