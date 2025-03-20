北京市将启动提振消费专项行动

本报讯（记者李佳）昨天，北京青年报记者从市商务局获悉，为深入贯彻落实党中央、国务院关于提振消费、扩大内需的决策部署，进一步释放消费潜力，深入推进国际消费中心城市建设，北京市将于近日正式出台提振消费专项行动方案。

据悉，行动方案将围绕“强信心、提品质、促升级”主线，和“全球新品首发地、国潮消费策源地、服务消费标杆地”目标，并推出近30项具体举措。北青报记者了解到，在优化服务消费体验方面，北京市将在文娱、旅游、体育、美丽健康、家政服务等服务消费领域，着力推动消费体验提升。深化“演艺之都”“博物馆之城”，繁荣“演唱会经济”，推进环球影城二期、“两园一河”等重大项目建设，培育精品赛事体系，推动电竞、冰雪运动发展，满足多元教育需求，推进“互联网+医疗健康”等多方面持续优化完善服务消费供给。

行动方案中明确提出，鼓励消费互联网平台企业利用大模型赋能，支持在商场、景区、文化空间创新构建可感知可体验的数字消费场景，培育特色直播电商基地，打造直播电商示范案例或场景。在“文商旅体展”深度融合方面，加强老字号与非物质文化遗产保护联动，加快数字化转型。推进加强旅游与百业融合，打造特色化、精品化“北京礼物”新品。推动闲置低效场馆、老旧厂房改造，植入“体育+”“亲子+”“文化+”等业态。

据悉，相关政府部门将进一步提升支持力度。例如充分实施以旧换新政策，加大市政府固定资产投资支持力度，支持符合条件的促消费活动和高能级消费引入项目。支持符合条件的企业享受文化新质生产力资金扶持政策。鼓励金融机构加大对消费重点领域信贷支持。

同时，注重“引进来”“走出去”双向发力。充分发挥“两区”政策利好，积极提升医疗健康、教育等服务领域国际化水平。用好全球服务伙伴机制、北京国际版门户网站，加大重大文化活动、体育赛事宣传推广力度。