创新供给释放消费潜能

消费，一头连着经济，一头连着民生。今年的《政府工作报告》提出，坚持以人民为中心，经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费，以消费提振畅通经济循环，以消费升级引领产业升级，在保障和改善民生中打造新的经济增长点。把促消费和惠民生更好地结合起来，为“民生为大”写下生动注脚，既有利于夯实消费根基，又有利于以消费提质升级助推经济高质量发展。

消费是我国经济增长的重要引擎，2024年最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%，拉动GDP增长2.2个百分点。近年来，我国居民消费不断升级。在技术驱动、科技赋能和政策指引下，居民的消费层次、消费方式、消费形态、消费观念都呈现出新特点，消费需求呈现日益个性化、多样化、品质化的升级趋势。从银发经济成为新“蓝海”到新能源汽车销量创新高，从各地文旅爆款频出到消费品以旧换新热度空前，消费领域涌现出很多新亮点，消费市场正从“量”向“质”转变。

消费市场红火，折射出我国经济结构持续优化、内生动力显著增强、发展韧性不断提升。在看到消费红火的同时，也要正视消费领域存在的问题。当前，内需不足是我国经济运行面临的突出矛盾，而消费不振的问题尤为明显。要打通堵点卡点，多维度创新供给体系，激发消费活力，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

生产决定消费，消费是生产的目的，并为新的生产创造新的需要，二者密切相关、相互促进。当前，我国经济已转向高质量发展阶段，人民群众的美好生活需要将持续较快释放。优化供给，要先读懂消费者需求。行业企业要以技术突破与模式创新回应市场期待，推动产品、服务从“规模化标准化量产”向“个性化定制”转变，从满足“功能价值”向满足“情绪价值”转变。当然，促进消费是一个系统工程，还需要从源头上提升居民收入，减少消费限制，优化消费环境，从而不断增强居民消费意愿。

今年以来，各地区各部门加快打造消费新场景、新业态、新模式，培育壮大新型消费，推进发展服务消费，稳定和扩大传统消费，加快补上内需特别是消费短板。近日，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，从提升消费能力、提高供给质量、增强消费意愿、解决制约消费突出矛盾问题等方面部署了8个方面30项重点任务，充分体现了从长短期结合角度统筹促消费与惠民生、优供给与扩需求的政策思路。