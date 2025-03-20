保供稳价护航粮食市场

今年《政府工作报告》提出粮食产量1.4万亿斤左右的预期目标。面对复杂严峻的国内外形势，专家认为，必须强化粮食稳价保供韧性，确保今年粮食产量预期目标实现，为推动经济持续回升向好夯实基础。

粮价逐步回归合理水平

国家粮食和物资储备局数据显示，截至目前，全国秋粮累计收购量超3亿吨，相当于秋粮产量的60%。从稻谷看，中晚稻旺季收购已于2月底圆满结束，共收购1.05亿吨，市场价格总体平稳，优质优价特征明显。

近两年，受国内外各种因素影响，主要粮食品种价格弱势运行，除稻谷相对平稳外，玉米、小麦、大豆均回落明显，影响农民种粮收益。国家粮食和物资储备局有关负责人表示，去年秋粮上市以来，积极落实稻谷最低收购价政策，加大玉米收储力度，促进大豆销售和加工转化，着力促进产销衔接，激发市场活力，推动粮食价格保持在合理水平，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。

从玉米看，春节过后，随着收储调控措施进一步落地，市场信心持续恢复，玉米价格有所上涨。从大豆看，随着企业复工复产、学校开学，各类主体补库需求增加，市场看涨氛围增强，贸易商收购积极性提高，持续上调收购价格。

著名“三农”问题专家、辽宁大学副校长仇焕广表示，低价粮进口是国内粮价走低的一个重要原因。2024年，我国粮食进口量高达1.58亿吨，国内市场供应充足，生产与贸易失衡，粮价较低，影响农民种粮收益和积极性。亟需完善农产品贸易与生产协调机制，控制粮食进口节奏和规模，推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平，稳定市场供需，防止谷贱伤农。

加征关税无碍粮食安全

近期，我国为应对美加两国加征关税，对原产于美国的部分进口商品加征关税，其中对小麦、玉米加征15%关税，对高粱、大豆加征10%关税；对原产于加拿大的菜籽油、油渣饼、豌豆加征100%关税。国家粮油信息中心正高级经济师王辽卫表示，对美加两国部分农产品加征关税，不会影响我国粮食稳定供应。

2024年，我国粮食产量首次突破1.4万亿斤，人均粮食占有量达到1000斤，库存处于历史较高水平。王辽卫表示，加税后进口粮成本增加，有利于减少低价进口粮对国内市场的冲击，扩大国产粮食消费，带动国产玉米、大豆、油菜籽等价格回升，有利于保护种粮农民利益。

近年来，我国积极拓宽农产品进口来源国范围，逐步形成多元化进口格局，有效化解单一渠道依赖带来的威胁。“我国粮食进口对单一市场的依赖度显著降低，能够有效应对国际粮食形势不确定性带来的冲击。”王辽卫说。

仇焕广表示，我国对美加两国部分农产品加征关税，是针对这两个国家单方面挑起贸易摩擦的反制措施，并维护我国产业安全和农民利益。同时，我国始终坚持对外开放的基本国策，对所有同中国建交的最不发达国家产品全面给予零关税待遇，助力其经济发展和民生改善。

确保实现粮食产量预期目标

确保粮食稳产丰产始终是保障粮食安全的根本。仇焕广表示，应强化农业科技和装备支撑，因地制宜发展农业新质生产力，为农业插上科技的翅膀，充分释放增产增效潜力。强化农业基础设施现代化建设，高质量推进高标准农田建设，全方位提高农业防灾减灾能力，摆脱靠天吃饭，实现旱涝保收。

中国农业科学院农业信息研究所研究员、国际情报室主任张学彪表示，实现粮食产量预期目标，要进一步加大强农惠农富农政策支持力度，落实稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策，稳定耕地地力保护补贴政策。针对产粮大县面临的粮财倒挂问题，要降低产粮大县农业保险县级保费补贴承担比例，推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积。健全粮食主产区奖补激励制度，加大对产粮大县的支持。

粮食种植效益低，粮食加工产品附加值不高是重要原因。仇焕广表示，要提高粮食产业综合效益和竞争力。坚持市场导向、质量导向，充分挖掘乡村“土特产”资源，加强粮食产品精深加工和食品细加工，做足做活“农头工尾”“粮头食尾”文章，提升全产业链水平，打造出一批极具地域特色的乡字号、土字号品牌，带动农民增收。