优供给 促消费 添活力

嘉 宾： 刘 涛（国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员）

祝合良（北京工业大学品牌研究院院长）

杨伟坤（河北金融学院院长）

主持人： 本报记者 鲁元珍 董 蓓

今年《政府工作报告》提出，实施提振消费专项行动。制定提升消费能力、增加优质供给、改善消费环境专项措施，释放多样化、差异化消费潜力，推动消费提质升级。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，部署了包括城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动等方面重点任务。

大力提振消费，全方位扩大国内需求，离不开以增收减负提升消费能力、以高质量供给创造有效需求、以优化消费环境增强消费意愿。围绕如何进一步提振消费、有针对性地解决制约消费的突出矛盾问题，本版邀请专家学者展开深入探讨。

提升居民消费意愿和能力

2024年，国家发改委向地方安排1500亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，带动了汽车、家电、家装、电动自行车等销售额超过1.3万亿元。2025年，发改委将安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新加力扩围，这个资金额较去年增加1倍，首批810亿元已经于1月初下达到地方。

记者：您认为可从哪些方面提升居民消费意愿和消费能力，从而推动消费提质升级？

祝合良：提升居民消费意愿和消费能力最根本的在于增加居民可支配收入，稳定收入预期。为此，一要健全工资随企业利润增长的动态调整机制，增加中等收入群体的收入，加大对低收入群体的帮扶，缩小收入差距，提高社会整体消费水平。二要不断完善社会保障和公共服务体系，为居民的住房、教育、医疗、养老等刚性需求提供保障，降低居民消费的后顾之忧，增加消费意愿。三要确保就业稳定，通过政府引导或产业结构调整，鼓励创新创业，创造更多稳定、高质量的就业岗位，降低失业率，保证居民有积极的收入预期。四要拓宽居民财产性收入渠道，实施积极的消费补贴政策。

刘涛：一方面，要畅通就业—收入—消费的良性循环。加大各类资金资源统筹支持力度，切实落实就业优先政策，完善劳动者工资正常增长机制，加快构建技能导向的薪酬分配制度。考虑到旅游、文体娱乐等服务消费还受闲暇时间的约束，要大力落实带薪休假制度。另一方面，提升居民消费意愿和能力，要增强商品和服务供给对多样化需求的适配性。放宽文化、体育、医疗、教育等领域的市场准入条件，取消不合理的限制措施；发挥政策资金撬动作用，实施好消费品以旧换新政策；吸引社会资本参与，扩大健康、养老等满足居民发展型享受型需求的服务供给。

杨伟坤：在夯实医疗、养老等基本社会保障体系的同时，推动企业年金提质扩面，全面实施个人养老金制度，扩大商业保险产品供给，提高商业保险服务质量，加大对城乡居民购买商业保险的支持力度。优化财政政策支持措施，鼓励有条件的地方发放消费券，提高居民消费意愿。将财政支持范围扩大到文化、旅游、健身、健康、养老等服务消费，引导消费提质升级。鼓励发展消费金融，引导金融机构积极对接消费补贴优惠政策，提供相关金融服务支持居民消费。

以优质供给引领消费需求

我国已连续十余年稳居全球第二大商品消费市场和最大网络零售市场，居民消费需求和结构不断升级，服务性消费支出占比持续提高，新的市场空间还在不断拓展。2025年，我国将实施商品消费升级工程、服务消费提质工程、新型消费培育工程、消费场景创新工程，持续释放多样化、差异化消费潜力。

记者：如何进一步增加优质供给，通过创新和丰富消费场景、发展新型消费等方式进一步引领消费需求？

杨伟坤：我国居民消费需求正从生存型向发展型、品质型升级，从商品消费为主向服务消费与商品消费并重转变。这就需要我们不断丰富产品和服务供给，推进产品提档升级，注重培育优质服务品牌，增强供给侧与需求侧的适配性，提升产品和服务供给质量。要培育新消费群体，增强针对老年人、儿童等群体的优质产品和服务供给，并积极拓展新的消费区域，深度挖掘农村和三、四线城市的消费潜力。扩大文旅、养老、托育等服务消费，培育数字消费、绿色消费等新型消费业态，同时推动电子商务、数字服务等“走出去”，依托新型消费带动传统商品市场拓展对外贸易，实现国内国际双循环的相互促进。

祝合良：进一步增加优质供给主要可以从两方面着手：一方面，促进产品创新。根据市场需求导向，针对不同消费群体开发不同的消费产品，满足消费者的个性化、定制化需求。另一方面，加强品牌建设。发挥品牌对消费需求的引领作用，支持国产品牌不断创新，提升产品品质和品牌影响力。

在创新和丰富消费场景、发展新型消费方面，要强化数智技术为消费赋能，不断创新消费业态；通过线上线下商业深度融合，发展全渠道消费模式；推动商场、街区向体验式消费转型，改造传统商业设施，建设主题购物中心、沉浸式展览、国潮文化街区等，打造沉浸式消费体验；加强技术创新，促进智能家电、智能手机、智能汽车实现更好的互联互通，增强消费吸引力。此外，各地要促进城市商业、文化、旅游、休闲娱乐一体化发展，结合地方特色，开发文化旅游项目和创意产品，打造有活力、有特色、有吸引力的文娱体验消费新空间。

刘涛：当前，以旧换新政策在汽车、家电、3C等领域已取得一定成效。要进一步引导生产企业积极把握以旧换新过程中展现出来的消费新特点、新趋势，及时捕捉不同年龄、不同收入群体的新需求，大力推广应用柔性化、智能化生产模式，并在产品设计、时尚体验等方面融入国潮等时尚元素。加快推进数字化从单点突破向全链条扩散覆盖，提升产能灵活转换和快速响应能力。对标国际先进水平，发挥节能低碳、健康安全等标准的引领作用，推动相关标准制修订、升级和落地实施。加快完善家电产品质量安全标准，推动国内标准与国际标准对接，提高国际标准转化率。推进大数据、人工智能等数字技术普及和应用，大力发展“商旅文体健”融合的消费业态。支持开展各类特色消费节庆活动，积极发展免税零售业态，丰富免税品种和品牌。

营造良好环境释放消费活力

高效的维权机制是放心消费的重要保障。2024年，全国市场监管部门共受理投诉举报2409.4万件，为消费者挽回经济损失51.6亿元，同比增长14.9%。2025年，我国将继续部署开展“守护消费”铁拳行动，保障消费者能够安全消费、明白消费。

记者：优化消费环境是提振消费信心、激发经济活力的重要举措。您认为当前消费环境还存在哪些问题亟待解决？如何进一步改善消费环境、提升消费者信心？

刘涛：在商品消费领域，一些商品虚假宣传、以次充好等问题时有发生。在服务消费领域，预付式消费中资金安全风险较为突出，部分网络平台“先用后付”功能开通容易取消难。这就要求认真落实《优化消费环境三年行动方案（2025-2027年）》，建设诚信、公平、便捷、安全的消费环境。要着力健全消费者权益保护部门协作机制，完善多方参与的社会共治。发挥行业组织维护消费者权益的积极作用，加强消费维权知识的普及并提供维权咨询服务。强化消费者权益损害法律责任，扩大适用举证责任倒置服务范围，健全公益诉讼制度。

祝合良：优化消费环境需要整治市场秩序存在的乱象，着力解决商品质量参差不齐、售后服务不完善、商品价格不透明、虚假宣传、消费欺诈等问题，提高消费供给质量，营造公平公正的市场竞争环境。消费基础设施不完善、消费侵权治理、消费者维权难也是当前亟待解决的重要问题。

要进一步改善消费环境、提升消费者信心。首先，要加强市场监管，完善平台经济规则制度，严厉打击假冒伪劣产品和价格欺诈行为，定期开展专项整治行动。其次，要提升消费信息透明度，确保消费者能够获得真实可靠的信息，做出理性消费决策，充分发挥媒体和公众的监督作用，曝光不法行为。最后，建立健全售后服务体系，健全消费纠纷快速处理机制，推广在线纠纷解决平台，降低消费者维权成本，保障消费者合法权益。

杨伟坤：营造良好的消费环境，一方面，要改善基础设施等居民消费硬环境。加大公路、公共交通、城市停车场、城乡电网、城乡冷链仓储设施、农产品批发市场等消费基础设施建设力度，尤其是改善农村消费基础设施条件，补齐消费基础设施短板。各地要结合自身特点，建设多层级、相互补充、各有特点的消费中心，加强消费场所及配套设施建设，加快社区“一公里”生活圈建设，提升居民消费的便利性。另一方面，要加强市场监督、消费者权益保护等居民消费软环境建设。健全法律法规，加强市场监督和管理，严厉打击假冒伪劣商品，规范市场秩序，确保市场竞争的公平性；加快推进社会信用体系建设，建立企业质量信用体系，建立健全服务业信用记录制度，形成守信激励、失信惩戒的约束机制，推动高质量消费产品和服务的供给；加强对消费者数据隐私的保护，建立有效的消费者投诉解决机制，维护消费者的合法权益。