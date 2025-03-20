新疆中药材交易平台上线

科技日报讯 （记者梁乐）3月17日，新疆中药材交易平台上线启动仪式在乌鲁木齐市举行。作为新疆首个以数智化赋能中药材全产业链的综合性交易枢纽，该平台上线标志着新疆生物医药产业迈入数字化、国际化发展新阶段，填补了区域中药材全产业链创新发展的空白。

据了解，新疆中药材交易平台集成了线上交易系统、仓储物流、质量检测及加工体系四大核心功能，并通过区块链技术构建“种植—加工—流通—销售”于一体的全程质量追溯系统。此外，该平台还可实现药材供需智能匹配、跨境支付结算及全流程监管，显著降低交易成本，提升行业标准化水平。

该平台依托新奇康药业在乌鲁木齐高新区（新市区）建设的“一带一路”中药材科技产业园。“我们将以平台为引擎，构建覆盖中亚的药材供应链网络，让新疆成为‘一带一路’中医药健康走廊的核心节点。”新奇康药业董事长陈金成介绍，目前平台已建成2万平方米的智能化仓储中心和年产能5万吨的中药材加工检测基地，可实现新疆及中亚地区药材资源的快速集散。

“这个平台为企业解决了销售难题。”哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州比斯集团有限公司董事长李建国告诉记者，目前企业在哈萨克斯坦拥有万亩甘草种植基地，此前由于销售渠道不畅，大量优质甘草滞销。随着新疆中药材交易平台上线，企业在线上迅速找到合作伙伴，并签订了2000吨的甘草原料订单。

启动仪式上，新疆于田县和裕民县分别推介了肉苁蓉、红花等道地中药材。数据显示，新疆中药材种植面积超400万亩，红花、甘草、肉苁蓉等道地中药材品种占到全国市场的60%。借助区位优势，新疆近年来不断加深与中亚国家合作。2024年，经霍尔果斯口岸进口的中药材同比增长37%。

乌鲁木齐高新区（新市区）商务局（自贸办）生物医药小组负责人闫万斌介绍，作为新疆自贸试验区乌鲁木齐片区的重点建设项目，该平台通过建设药材进口口岸、接轨国际标准，推动新疆道地药材走向全球市场。平台上线后，预计2025年交易额将突破10亿元，远期目标是形成“千万亩种植、千亿级产业”生态圈，辐射欧亚市场。