巴洛沙韦治疗禽流感比奥司他韦更有效

科技日报讯 （记者张梦然）《自然·微生物学》杂志18日发表的一项研究显示，使用美国食品和药物管理局（FDA）批准的抗病毒药物巴洛沙韦，治疗感染甲型禽流感病毒（H5N1）小鼠效果比当前标准疗法奥司他韦更好。

截至2025年2月，美国已有68人检出高致病性的H5N1病毒——一般称为禽流感，其中大部分人都接触过受感染的动物。奶牛中也检出了H5N1，这增加了通过被污染的生牛奶感染人类的风险，比如通过飞沫吸入、飞沫进入眼睛或食用受污染牛奶。目前H5N1的治疗选项仅限于已有的流感药物，如奥司他韦。但这种疾病的严重性限制了人类研究，因此这些疗法对人类的有效性并不明确。

美国圣裘德儿童研究医院团队用感染H5N1的小鼠模型对比了使用奥司他韦和巴洛沙韦治疗的有效性。小鼠通过受污染的牛奶感染，以模拟通过口、鼻和眼的典型暴露路径。小鼠或接受每天2次、一共5天的奥司他韦治疗，或接受单剂量巴洛沙韦治疗。研究发现，巴洛沙韦治疗能改善疾病结局，通过口、鼻、眼感染的小鼠的生存率分别可达25%、75%、100%，而用奥司他韦治疗的小鼠生存率更低，口、鼻、眼感染的生存率分别为25%、40%、63%。

尽管仍需开展进一步研究，但团队指出，对于人类H5N1重症感染，巴洛沙韦或是除了奥司他韦之外的一种潜在疗法。