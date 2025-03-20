春季防过敏这些误区要警惕

3月19日，北京市气象服务中心预报显示，气温回升，利于花粉浓度升高，花粉浓度预报等级为4—5级，可达到每千平方毫米高于401粒。

“春季万物复苏，过敏原比较多，比如柏树、杨树、梧桐、桉树，这些树种产生的花粉颗粒比较小，而且飘得比较远，所以容易造成过敏。”在3月19日国家卫生健康委召开的例行新闻发布会上，北京地坛医院主任医师蒋荣猛提醒公众，易过敏的人群，外出时要尽量避开花粉高发时段；如果有条件，应根据当地的花粉监测数据选择出行。

什么样的人群容易花粉过敏？针对过敏症状有哪些预防和治疗的措施？此外，春季还有哪些健康问题应注意预防？与会专家进行了现场解读。

“有过敏家族史的，如过敏性哮喘、过敏性鼻炎或湿疹人群容易发生过敏。此外，免疫功能不太成熟的儿童和青少年也容易过敏。”蒋荣猛说，压力较大导致机体免疫功能紊乱或者经常在过敏原环境中久待都容易使人发生过敏。

过敏是可以预防的。蒋荣猛表示，一些过敏严重的人群可以在医生指导下在花粉高发季之前使用预防性药物。另外，要通过规律作息、良好睡眠、避免摄入辛辣刺激食物或酒精等降低过敏几率。

在花粉高发时段，蒋荣猛建议，公众出行采取佩戴口罩、护目镜，穿着长袖衣等防护措施，外出后用生理盐水清洗鼻腔；关闭居室门窗，并对家里的床单、被褥、窗帘、地毯等进行定期清洁。

针对春季过敏治疗的一些误区，蒋荣猛提醒，春季过敏很难做到完全根治，不要相信打一针就能把过敏完全治好的药物广告。

“有人认为抗过敏药物会上瘾也是没有科学依据的。”蒋荣猛说，当前使用的抗过敏药包括抗组胺药、鼻用激素，均不会引发上瘾，但长期使用会出现嗜睡等副作用。

“过敏者应在医生指导下制定一个长期的管理计划，通过环境控制、生活方式改变、恰当的药物治疗、脱敏治疗等措施，症状可逐渐好转。”蒋荣猛说，一些过敏者感觉好了就停药是不可取的，因为一旦停药可能会引起过敏症状的反复甚至加重。

除了花粉过敏，宠物身上的皮屑、寄生虫、微生物等在春季也比较活跃，容易造成健康问题。近年来，一些小众宠物走红，同时伴随着传播疾病的风险。比如，蜥蜴可通过粪便传播沙门氏菌，水豚可传播钩端螺旋体，仓鼠可携带隐孢子虫和鼠咬热细菌，土拨鼠可携带鼠疫杆菌甚至狂犬病毒。这些病原体对人体健康危害非常大，甚至可以致命。中国疾控中心寄生虫病防治首席专家周晓农提醒，饲养者合法卫生饲养宠物，避免病原体的传播。