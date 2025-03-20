2600余家二级以上中医医院设有妇科

本报北京3月19日电 （记者杨彦帆）日前，国家中医药管理局召开健康中国中医药健康促进主题发布会。记者从会上获悉：目前已有2600余家二级以上中医医院设置了妇科，能够为广大女性提供妇科中医药服务。1300余家二级以上妇幼保健院设置了中医临床科室，普遍开展中医妇科服务。

目前国家中医药管理局已制定发布了女性生理周期调养、围绝经期综合征等健康问题“治未病”干预指南，广大女性朋友可以从指南中获得饮食、起居、情志、运动等方面的调养保健指导。在备孕、产后、流产后等重点环节，可以从妇幼保健机构获得适宜女性食用的药膳、养生茶饮等，以及针灸、膏方、贴敷等中医药特色健康干预服务。

下一步，国家中医药管理局将持续加强中医医院妇科、综合医院和妇幼保健院中医药科室建设，推广运用中医药适宜技术和方法，提高中医药防治妇科疾病能力。将提高二级、三级中医医院妇科设置比例，在二级以上中医医院广泛开设妇科门诊。推动妇幼保健机构规范建设中医临床科室，进一步提高中医临床科室的设置比例和服务质量，力争到2030年三级妇幼保健院设置中医临床科室比例达到95%。

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 15 版）