薇诺娜亮相第十届西鼎会 展现科技赋能生态布局

3月18日，以"优化存量 创造增量——构建面向未来的健康商品组合"为主题的第十届健康商品交易大会（以下简称“西鼎会”）落幕。据悉，本次西鼎会吸引了超过3万名健康产业代表、超1000家健康产业上游供应链厂商、3000多家连锁药店、5000多家中医馆等行业人士参会。

贝泰妮集团携旗下护肤健康品牌薇诺娜第四次参会。今年，薇诺娜以“品类重构 + 服务升级 + 生态共建”三大亮点，共探OTC渠道增长新范式——不仅以“医用修复敷料”等明星单品夯实品牌地位，更通过“千城万店”县域生态等战略呈现全链路解法。

"存量经济模式下，行业需突破竞争困境，从满足显性需求转向挖掘消费者隐性需求。"贝泰妮集团医药事业部总经理马春伟介绍，薇诺娜敏锐捕捉到消费者在药房场景中未被满足的"健康美丽"需求，以功效性护肤品为切入点，推动零售药房从单一售药场景升级为"健康+美丽解决方案"的一站式服务平台，让群众在家门口的零售药房就可以满足皮肤健康消费诉求。

据悉，为构建皮肤健康消费新生态，薇诺娜依托在敏感肌领域十余年科研积累，打造了从皮肤屏障修护到医美术后护理的专业产品矩阵。与此同时，通过提供科普宣传片、教育体验和试用以及大量皮肤检测，让消费者意识到零售连锁药房也能提供专业的产品和服务，以科学实证传递产品价值。

马春伟说：“择高而立，向宽而行 ，用户为本。我们将始终坚持高价值发展方向，以科技赋能全方位打造皮肤大健康生态，持续深耕并以专业服务赋能院线、零售药房等在内的专业渠道，相信未来，中国健康事业的高质量发展将迎来新的高峰。”