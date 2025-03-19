专家建议：不要相信打一针就能完全治好过敏的药物广告

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并回答记者提问。

北京地坛医院主任医师蒋荣猛表示，春季过敏很难做到完全根治，它是一个长期困扰大家健康的问题，尤其是过敏人士，但不表示不可以治。所以不要相信打一针就能把过敏完全治好的药物广告。

如何应对春季过敏？蒋荣猛说，一是通过避免接触过敏原，二是通过恰当的药物治疗，必要的时候用脱敏治疗，另外是合理的生活方式，可以做到对过敏长期很好的控制。

使用抗过敏药物会不会上瘾？蒋荣猛明确表示是不会的。他说，现在用的抗过敏药一个是抗组胺药，一个是鼻用激素，这些药物并不会上瘾，但是长期使用会有一些副作用。比如抗组胺药有可能会引起睡眠问题，像嗜睡、注意力不集中，高空作业、开车的人群要特别注意。另外，一定要在医生指导下使用，不要说自己感觉好了就停药，因为一旦停药可能会引起过敏症状的反复，甚至会加重。

过敏应该怎么控制？蒋荣猛建议在医生指导下制定一个长期的管理计划。因为过敏可能是很长时间，有的人在不同年龄过敏表现可能不太一样，这个时候一是要考虑怎么样对环境进行控制，二是生活方式的改变，三是恰当的药物治疗，甚至脱敏治疗，特别是重症的过敏患者，让他尽可能回归正常的生活。