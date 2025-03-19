专家提示：小众宠物虽有趣 健康和法律风险要注意

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，近年来，不少小众宠物走红，比如蜥蜴、水豚、仓鼠甚至土拨鼠等“异宠”，这些动物带来传染病的风险大不大？如何预防？

中国疾控中心寄生虫病防治首席专家周晓农表示，小众宠物，在学术上又称为“异宠”，也就是除了猫和狗宠物的统称。

周晓农提示，养这些小众宠物虽然比较有趣，但是有健康和法律的风险。这些小众宠物，原本是野生动物，所以对健康来说是可以传播某些疾病的。比如蜥蜴，可以通过粪便传播沙门氏菌，水豚可能传播钩端螺旋体，仓鼠可能携带隐孢子虫和鼠咬热细菌，土拨鼠可能携带鼠疫杆菌甚至狂犬病毒，这些病原体对人体健康危害是非常大的，甚至可以致命。

如何预防上述疾病？周晓农表示，主要是做三件事情：一是合法，二是检疫，三是管理。 合法就是从有正规的繁育许可商家进行购买。 检疫就是宠物带回家以后要注意观察宠物有没有病症，有条件的话请兽医来检查一下，最好保证没有病再饲养。管理就是是注意卫生，接触宠物以后要洗手，笼子要定期打扫，粪便要进行清理，特别是人体不要接触宠物的分泌物或者排泄物。孕妇、5岁以下儿童以及免疫力差的人，要注意避免接触这些宠物，特别是一些爬行类动物以及啮齿类动物，包括仓鼠、土拨鼠。

“宠物如果出现了一些症状，比如腹泻、消瘦以及皮肤问题，要赶紧看兽医，以确保不传播人体，避免对这些有病症的宠物进行密切接触。”周晓农强调。