如何预防诺如病毒感染？中疾控提示

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并回答记者提问。

中国疾控中心研究员常昭瑞表示，3月份仍然是诺如病毒流行的季节，感染诺如病毒以后最常见的症状是呕吐和腹泻，其次有恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒以及肌肉酸痛等。诺如病毒通过粪口途径传播，传播方式多样，具体包括食用被病毒污染的食物和水，直接接触患者的吐泄物或者间接接触被污染的环境和物体表面以及摄入含有诺如病毒的气溶胶。

常昭瑞提示，预防诺如病毒感染要做到以下几个方面：

一是勤洗手，在餐前、便后、加工食物前和外出回家后，做好手部清洁，建议可以使用肥皂或者是洗手液，用流水洗20秒钟以上。

二是要注意饮食安全，不要喝生水，要喝开水以及瓶装水，食用蔬菜和水果前要彻底洗净。烹饪加工食品时要做到生熟分开，避免交叉污染，确保食物要煮熟煮透，尤其食用贝类产品时。外出就餐时，要选择卫生条件良好的餐厅。

三是要做好居室日常清洁和通风，要确保厨房餐具的清洁，及时处理垃圾。

四是做好规范消毒，如果家庭成员出现了胃肠炎症状，要对其呕吐物和排泄物进行规范处理，对污染的环境和物体表面要用含氯消毒剂彻底消毒。对于门把手、马桶按钮以及卫生间这些接触频繁、容易病毒污染的区域和部位要定时进行消毒。

五是如果感染以后，尽量要居家休息，减少与他人的密切接触。对于特殊岗位的从业人员，比如厨师、育婴员以及外卖快递员不要带病上岗。学校和托幼机构等人群聚集场所是诺如病毒高发场所，要落实好日常防控措施，要严格执行晨午检制度，落实因病缺勤追踪和疫情报告，确保食品和饮用水安全，定期做好对环境的清洁消毒，规范处理呕吐物。

六是做好诺如病毒防控知识的宣传和教育，提高师生应对诺如病毒防控的意识和防控能力。