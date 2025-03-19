春季常见过敏原有哪些？如何预防？专家解答

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，春季常见的过敏原有哪些，哪些人群容易过敏，对于他们来说，在这个春季应该如何防护？

北京地坛医院主任医师蒋荣猛表示，春季万物复苏，过敏原比较多，比如柏树、杨树、梧桐、桉树，它产生的花粉颗粒比较小，而且飘得比较远，所以容易造成过敏。另外，在家里，像尘螨，包括宠物的皮屑，还有一些霉菌，这时候也都比较活跃，所以也是比较常见的过敏原。

哪些人容易过敏？蒋荣猛表示，主要是以下几类人群，一是家里有过敏家族史的，比如过敏性哮喘，过敏性鼻炎，或者有些有湿疹的人群。二是免疫功能还不太成熟的儿童和青少年，容易产生过敏。三是经常熬夜，或者是压力比较大的人，免疫功能紊乱的，也容易出现过敏。四是暴露在过敏原环境当中，比如污染的空气，还有产生花粉的树木环境中工作的人。

怎么样预防春季过敏？蒋荣猛说，对于上述容易过敏的人来讲，可以从以下几方面预防：

一是外出的时候要尽量躲开花粉高发的时段，如果有条件，根据当地的花粉监测数据选择出行。出行的时候要佩戴口罩，甚至护目镜，另外要穿长袖衣服，避免皮肤暴露，开车时把车窗关上，车内开启内循环方式。回来洗头洗手，鼻子不舒服用生理盐水进行鼻腔清洗。

二是在居家环境要做好防护措施，比如花粉高发的时段，把门窗关闭上。另外，家里的床单、被褥，包括窗帘要定期清洗，保持清洁。有时候家里的地毯也要清洁。

三是如果这个人过敏比较严重，可以在医生指导下在花粉高发季之前用一些预防性的药物，比如抗过敏药物，尤其在2至4周之前使用可能效果最好。

四是对于日常的作息要规律，保证很好的睡眠，避免摄入辛辣刺激和酒精等。

五是如果对明确单一过敏原有严重过敏症状的，可以在医生指导下采取规范的脱敏治疗，脱敏治疗时间可能比较长，有时候需要3至5年。