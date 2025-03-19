春分：春困时节却失眠？3款养生食谱让你睡得香

3月20日迎来了春分节气。春分时节气温回升，白天时间变长，人体新陈代谢开始旺盛，生物钟出现变化，人体容易乏力疲倦，春困来袭。但有一部分人群反而出现失眠的情况，表现出入睡困难、睡眠浅、易醒或早醒等特征。值得注意的是，如不及时进行有效干预，长期的失眠不仅影响日常生活和工作，还可能诱发其他疾病。为何本该容易犯困的季节却会出现失眠？春分时节，该如何进行食疗养生，从而拥有良好睡眠？

中医认为，春季养生的核心在于调和阴阳，良好睡眠成为恢复活力、维持健康和精力的关键。而失眠常因阳气不能顺利转入阴气而发生，因此，需要通过调整生活方式和饮食习惯来恢复身体的阴阳平衡。

要改善失眠，需要养成健康的生活习惯。注意睡好“子午觉”，子时大睡，午时小憩。中医认为，子时（夜间11点至凌晨1点）是阴气最盛、阳气最弱的时刻，阳入于阴，深度睡眠有助于充分恢复人体机能；午时（中午11点至13点）则是阳气最盛、阴气最弱之期，适当休息则有助于养阳。睡前避免剧烈运动和观看过于刺激的影视作品，以免影响心神安宁。此外，睡前也不宜过饱，以免消化不良对睡眠造成不利影响。

同时，合理的饮食对改善睡眠同样重要。肝火旺盛失眠者需清泻肝火，气血不足失眠者应补充气血。推荐以下三款春分养生食谱，助您拥有良好睡眠：

1、焖春笋

原料：春笋500克，花椒10粒，糖、酱油、香油适量。

做法：春笋洗净后对剖，拍松，切成段。热锅下油，放入花椒炸香后捞出。将春笋段入锅煸炒至微黄，加入酱油、糖和水，大火煮沸后转小火焖5分钟，汤汁收浓后调味，淋上香油即成。

功效：春笋不仅美味，还具有通血脉、化痰涎、消食胀等功效。现代研究也表明，春笋有滋阴益血等功效。

2、猪肺橄榄汤

原料：猪肺250克，橄榄10个，无花果20克，石斛10克。

做法：猪肺洗净切片，与其他材料一同炖煮1小时。

功效：猪肺有润肺、补肺虚、止咳嗽的作用；橄榄清肺利咽；石斛生津益胃、清热养阴；无花果润肺止咳。此汤甘甜清香，适合肺虚咳嗽者饮用。

3、山药核桃羹

原料：核桃仁15克，山药20克，冰糖适量。

做法：核桃仁炒香后与山药共研成粉，冰糖溶于热水中。将核桃仁粉、山药粉和冰糖水一同煮至糊状。

功效：此羹有健脾除湿、固肾止遗的作用，适合脾胃虚弱、大便燥结、阳痿、遗精、带下者食用。肠炎腹泻者不宜食用。（浙江省中医院神经内科主任中医师裘涛、老年医学科主治医师汪潇）

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