两部门联合发文部署加快培养医养结合专业人才

新华社北京3月19日电（记者王鹏）记者19日从教育部获悉，教育部、国家卫生健康委联合印发关于加强高等职业教育医养照护与管理专业建设工作的通知，部署加强医养照护与管理专业建设，加快培养医养结合专业人才，更好满足老年人多层次、多样化健康养老需求。

通知指出，要引导和支持本地职业本科学校等设置医养照护与管理职业本科专业，并作为贯通培养专业，鼓励健康管理、老年保健与管理、智慧健康养老服务与管理等高职专科专业毕业生报考。鼓励有条件的学校探索医养照护与管理专业中高本贯通培养模式。

通知要求，要引导高等职业学校紧密对接区域医养结合发展需求，结合人才供需情况和学校办学实际，做好医养照护与管理专业设置论证和布点规划。鼓励普通本科高校与高等职业学校建立专业帮扶机制，引导医药卫生类相关优势专业和医养照护与管理专业结对建设，促进共建共享。

通知还提出，各地要引导学校联合医养结合机构、综合性医院老年医学科、基层医疗卫生机构及老年医学特色医院、康复医院、护理院（中心、站）等相关机构共同制定医养照护与管理专业人才培养方案，注重理论与实践紧密结合，实践教学学时原则上不低于50%。除实操课程外，支持学生到相关医疗卫生服务机构实习、实训，在真实环境中提升实操技能，增强就业本领。