国家医保局：医保钱包开通地区再扩容，17省146个统筹区实现跨省共济

人民网北京3月17日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，截至2025年3月14日已有天津、河北、内蒙古、上海、江苏、安徽、山东、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、西藏、甘肃、新疆17个省（自治区、直辖市）的146个统筹区开通医保钱包，其中河北、河南、安徽、西藏、四川、湖北、山东7省级医保部门在全省（自治区）域范围内全面开通医保钱包。

据悉，2024年底，国家医疗保障局正式启动全国医保个人账户跨省共济。职工医保个人账户可以跨省用于本人近亲属缴纳居民医保和支付医疗费用。目前，17省146个统筹区实现跨省共济，下一步国家医保部门将全力推动其他地区开通，持续优化相关业务流程，加快扩展医保钱包使用地变更上线地区。

已开通个人账户跨省共济的地区有哪些？

天津市（天津市）

河北省（石家庄市、辛集市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、定州市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市、雄安新区、省本级）

内蒙古自治区（呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安盟、锡林郭勒盟、阿拉善盟、满洲里市、区本级）

上海市（青浦区）

江苏省（无锡市、常州市、苏州市）

安徽省（合肥市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、六安市、亳州市、池州市、宣城市）

山东省（济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、省本级、胜利油田）

河南省（郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市、济源产城融合示范区、省本级）

湖北省（武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、鄂州市、荆门市、孝感市、荆州市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施土家族苗族自治州、仙桃市、潜江市、天门市、神农架林区、省本级）

广东省（广州市、湛江市、汕尾市、云浮市）

广西壮族自治区（柳州市、梧州市、北海市、钦州市、区本级）

重庆市（万州区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、长寿区、永川区、荣昌区、梁平区、城口县、丰都县、垫江县、云阳县、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县）

四川省（成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州、省本级）

贵州省（省本级）

西藏自治区（拉萨市、日喀则市、昌都市、林芝市、山南市、那曲市、阿里地区、区本级）

甘肃省（嘉峪关市、天水市、平凉市、临夏回族自治州、甘南藏族自治州、省本级）

新疆维吾尔自治区（哈密市、阿勒泰市、区本级）