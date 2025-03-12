图①

图②

图③

数据来源：中国科学院紫金山天文台

惊 蛰

惊蛰是二十四节气中的第三个节气，2025年的惊蛰始于3月5日。

“蛰”指冬季蛰伏的动物。春雷与蛰虫始出是惊蛰节气的物候特征，古人认为春雷惊醒冬眠动物，因而得名“惊蛰”。

惊蛰第一候的花信是桃花（见图①）。该意象多用于抒情，如《诗经》载“桃之夭夭，灼灼其华”。

第二候的花信是棠梨花。棠梨又称甘棠，为蔷薇科梨属，因多生于荒郊及山麓，又被称为野梨。

第三候的花信是蔷薇。蔷薇种类很多，花色有乳白、鹅黄、粉红等，花朵有大有小，但都簇生于梢头。

惊蛰为何吃秋梨？

孟 扬 唐嘉跃

惊蛰，是二十四节气中的第三个节气，标志着仲春时节的开始。《月令七十二候集解》言，“万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰”。从字面上看，“惊”为醒、“蛰”为藏，二字相合有一种“蓦然而惊”的动态感。此时太阳黄经达345度，地气升腾，春雷始鸣，蛰虫渐醒。气象数据显示，惊蛰前后我国大部分地区气温回升至12摄氏度以上，空气湿度骤增，形成“倒春寒”与“回南天”交替的特殊气候。

中医理论认为，在这个时节，人体如同解冻的土地，肝阳之气勃发，与外界湿邪交织，易出现口干舌燥、目赤肿痛等“春燥”之症，而历经冬藏的梨，恰似自然安排的解燥良方。

《本草纲目》中记录，梨有“润肺凉心，消痰降火”的功效。现代研究证实，梨富含水分，配以苹果酸、柠檬酸等有机酸，与惊蛰时人体补充津液的需求完美契合。其丰富的B族维生素也有助于平复春季常见的烦躁情绪，民间流传“惊蛰吃梨，全年不咳”谚语。

在不同的地区，形成了因地制宜的食梨“法门”。比如，在岭南地区，人们用梨肉与陈皮共蒸的食用方法化解湿气；在江南水乡，梨与枇杷叶同煮制成的“惊蛰饮”清热解郁；在西北，有以蜂蜜渍梨以柔润燥气的做法。这些地域性的“演变”暗合着中医“三因制宜”的思路。

也许您会问，梨树多在秋季结果，而惊蛰是在农历二月，这期间约有5个月的“时间鸿沟”，古人怎样完成秋果春食的时序衔接？

其实，节气民俗的形成不仅依赖物质基础，也体现着先民的生态智慧。在《齐民要术》中记载有“窖藏法”，即通过地窖营造恒温恒湿环境为物品保鲜。在今天的华北部分地区，仍有农民建造的梨窖，可以让秋天收获的梨在来年春天仍能保持口感。从“物性”上看，长江流域的“雪梨”与黄河流域的“酥梨”，虽品种不同却都具备皮厚、蜡质层发达的特性，这种自然进化形成的保护结构，恰与农耕文明的贮存需求相合。而且，明代医家李中梓“藏梨至春，其性转温，尤宜解春燥”的观察，得到了现代研究的印证，冬藏可以使梨发生微妙的生化蜕变，果胶含量下降，降低生冷刺激，可溶性糖含量提升，更符合“春日省酸增甘”的养生法则。

此外，传统节气习俗中，也往往蕴含着民俗文化的隐喻。在山西祁县，“惊蛰食梨”的习俗体现着晋商“离家创业”的开拓进取。在苏北，“梨离同音，病害不侵”的民谚，表达着对健康生活的美好追求。

通过“天时”“地利”“物性”“人事”的多维交织，梨，这种“平凡”的水果，嵌入了“秋收—冬藏—春用”的农时链条中，融入了民俗实践，最终在节气文化中开花结果，完成了从自然果实到文化符号的升华。丰富多彩的节气民俗就如同一枚枚精巧的文化密码，承载着中华文化中敬畏时间、顺应自然的生存智慧。

春 分

春分是二十四节气中的第四个节气，2025年春分始于3月20日。

春分这天，太阳直射赤道，昼夜平分，故曰春分。

春分时节，降水渐增，草木萌发，花卉盛开，是踏春赏花的好时节。

春分第一候的花信是海棠（见图②）。历代文人多咏海棠的风姿，留下诸多传世佳作。

春分第二候的花信是梨花。梨花花瓣呈纯白色，花药（雄蕊花粉囊）为紫红色。

春分第三候的花信是木兰。木兰花以白色为主，间有粉紫等色，形态端庄清雅。

春分当天，昼夜真的平分吗？

张 旸

包括春分在内的“二分二至”（春分、秋分、夏至、冬至），是二十四节气中具有显著天文学特征的四个节气，也是中国古代最早确立的一组节气。2025年春分时间为3月20日17时01分29秒。

春分，“分”的是什么？在天文学意义上，这个分指昼夜平分与季节中分：既平分昼夜，又将春季均分为两段。

不过就实际情况来说，春分（秋分也一样）这一天昼夜并不严格平分，而是白昼略长于黑夜。究其原因主要有两个：一是因为太阳不是一个圆点，而是一个“圆盘”；二是因为地球表面存在浓厚的大气层。让我们一个一个来细说。

首先说说太阳是一个“圆盘”这个原因，暂时我们先不考虑大气层的因素。太阳这个“圆盘”有多大？在天文观测上，我们一般用角度来度量，从地球的角度看过去，这个“圆盘”相对于地球的张角大约为32角分，也就是说太阳的角直径是32角分（1度=60角分，32角分略大于0.5度），半径就是16角分。每天日出时，在太阳从东方的地平线以下缓缓升起的过程中，当“圆盘”的上切面刚刚露出地平线的一刹那，就意味着天明，而这时候太阳的中心还在地平线以下16角分，等到“圆心”升起到地平线，那还得再过1分多钟。换句话说，当我们看到地平线上阳光乍现，白天就已经开始了，但此刻太阳其实还隐身在地平线下，天亮的时间相当于是“抢跑”了1分多钟。日落时分也是如此：当太阳的“圆心”已经落在地平线下16角分时，“圆盘”的上端刚好处在地平线上，于是，我们所感受到的白天，在日落时分也多出来1分多钟。

第二个原因，就是地球大气层对阳光造成的折射现象。光线的折射现象在日常生活中经常可见，例如放入水杯中的筷子，看起来似乎是弯折的。当阳光从太空中穿进大气层时，也会产生折射，并且大气密度的梯度变化还会使太阳光线产生连续折射，形成弯曲光路。由于大气折射的原因，日出时当“圆盘”顶端还在地平线以下一段距离时，太阳光已经通过折射被我们所看到，白天因此“提早”开始了；日落时当“圆盘”全部落到地平线下一段距离后，最后一缕阳光因为折射还留在地平面上，白昼又稍微“延迟”了一会儿。

以上两个原因叠加，导致白昼提早以及延迟的时间有多少呢？如果按照一定的天亮标准来计算的话，以纬度30度的地方为例，春分这天白昼大约提早4分钟到来，延后4分钟结束，这样算下来，昼夜分别增减8分钟，白昼比黑夜多出16分钟。

对于地球上不同的纬度地区，春分这天太阳都是从正东方升起，从正西方落下，但是东升西落的轨迹并不相同，具体点说是太阳轨迹相对地平面倾斜的角度不同，这导致不同纬度地区白昼的时长会略有差别。（见图③）

当然话说回来，春分尽管白天比夜晚略长，并不影响“日夜平分”在理论上的内涵意义，以及这一天特有的浪漫天意。

（作者为中国科学院紫金山天文台研究员，本报记者姚雪青采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 14 版）