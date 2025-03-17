春季，吃得好、心情好，肝才好！| 时令节气与健康

春季是阳气升发的时节，同时也是肝气最旺盛的季节。中医认为，肝主疏泄，负责调节和疏通体内的气机，保持气血的通畅。春季养肝可以促进机体阳气的升发和舒展。我们可以从两个方面来养肝。

以食养肝

饮食调养是养肝的重要方法。《千金方》言：“当春之时，食宜省酸增甘，以养脾气。”春季为肝脏当令之时，肝气旺盛。肝属木，脾属土，肝木太旺容易克制脾土，影响脾胃的消化吸收功能，从而使人出现腹胀满、食欲差等问题。春季宜少食酸、多食甘。这里的“甘”不是指甜食，而是大枣、山药、莲子、萝卜、荸荠等甘味食物。甘味食物能补益人体的脾胃之气，脾胃养好了，就能调补肝脏气血，维持肝脏的正常功能。酸味入肝，其性收敛，过食酸味食物不利于春天阳气的升发和肝气的疏泄，还会使本来就偏旺的肝气更旺，容易引起情绪烦躁、食欲不振等。

春季应季的绿色蔬菜是养肝的佳品。民间有“春吃芽”的说法，豆芽、香椿芽等鲜嫩芽菜富含维生素和矿物质，可以促进肝脏的新陈代谢。菠菜是春季的“营养模范生”，其味甘，性凉，具有滋阴平肝、助脾运化的功效。大家应注意营养均衡，保证蛋白质的摄入，可选择瘦肉、鱼类、豆类等。鱼肉富含优质蛋白质和不饱和脂肪酸，对肝脏修复有益。此外，应减少油腻、辛辣食物和酒精的摄入。

以乐养肝

肝主疏泄，情志过激易伤肝。春季保持心情舒畅，有助于养肝。大家可以通过以下方式缓解不良情绪。

1、踏青赏花

大家可以与亲友在公园或者山区踏青赏花。大自然的美景不仅能给人带来视觉上的享受，刺激大脑分泌多巴胺等“快乐激素”，改善情绪状态，还可以唤起人们内心积极向上的情感，让人心情愉悦。

2、培养兴趣爱好

大家可以多培养一些兴趣爱好，如绘画、书法等。绘画时，人们可以将自己的情感通过笔触和色彩表达出来，沉浸在美好的想象之中，忘却烦恼。人们在练习书法的过程中，通过运气、运笔，调节气息和情绪，专注于字的结构和笔画，能使心神安定。

3、与朋友多沟通

良好的人际关系对情绪调节非常重要。在春季，大家可以多和朋友聚会、聊天，分享彼此的快乐和烦恼。当把内心的不快说出来时，情绪就能得到释放，朋友的安慰和建议也能让人豁然开朗。

作者：国家健康科普专家库成员，中国中医科学院学部委员、首席研究员 唐旭东

策划：余运西 王宁