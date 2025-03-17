“维”爱奔赴 以营养和运动助力乡村儿童健康成长

“在过去的三年里，维爱公益行动走过了7省份的11个区县，为49所乡村学校的约7000名孩子送去超过450万包营养豆奶和丰富多彩的健康教育课程。一次次爱心善举，化为一份持续绵长的承诺，跨越山海，童心圆梦，点亮成长星光。”

3月12日，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康联合北京康盟慈善基金会共同发起，维他奶有限公司公益支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动在北京进行总结交流。重温2024年的美好记忆，展望新一年的爱心启航，现场嘉宾纷纷表示，儿童青少年健康是“民之关切”，也是“国之大者”。全社会同心同向、久久为功，共筑儿童青少年营养健康防线，才能更好地呵护孩子们的心灵与体魄。

赖建强介绍“三好”促健康联合倡议。

“早在2021年，中国疾病预防控制中心联合多部门共同发起了‘三好’促健康的联合倡议，呼吁全社会共同行动起来，帮助每一名儿童青少年主动养成健康生活方式，做到饮食好、运动好、睡眠好。通过维爱公益行动的契机，越来越多的专家不辞辛劳，跟随行动志愿者深入全国各地的乡村学校，开展‘三好’促健康小课堂，为孩子们的健康成长、全面发展保驾护航。”现场，中国疾病预防控制中心慢病和老龄健康管理处处长赖建强说，希望今后有更多爱心力量关注、参与到乡村儿童青少年营养健康工作中来，宣传营养健康知识，形成良好的社会氛围，促进全方位、多途径的儿童青少年营养健康教育开展。

“三年多时间里，每一次启程，都承载着对乡村振兴的承诺；每一次抵达，都凝聚着社会各界的深情厚谊。那些翻山越岭的足迹，那些与孩子们相视而笑的温暖瞬间，依然历历在目、宛如昨日。维爱公益行动传递的善意与关怀，让孩子们懂得了爱与被爱，也激励着他们勇敢地迈向更广阔的天地，去追逐自己的梦想，成为更好的自己。”北京康盟慈善基金会理事长柳莺感言，回望是为了更好地出发，让我们继续以爱为盟，共赴山海，并肩守护孩子们健康成长。

王栋为儿童青少年营养健康建言献策。

“让儿童青少年在接受良好的教育同时，拥有健康的身体和独立健全的人格、自信自强的品质，为美好的将来打下坚实基础，也是维他奶参与和支持维爱公益行动的原因所在。”维他奶中国内地行政总裁王栋分享说，“改善民众营养”是维他奶始终不变的初心，未来维他奶会继续发挥自身资源优势与影响力，带动合作伙伴加入维爱公益行动，让更多乡村学校、家庭和儿童青少年从中获益。

除了捐赠营养豆奶、开展健康教育和体育互动，维爱公益行动也关注孩子们日常成长的点点滴滴，专门收集了许多儿童青少年的“心愿单”。前不久，行动志愿者带领两名受捐赠学生到北京观看升国旗，帮他们实现了心愿。“等我长大也要像志愿者叔叔阿姨们一样，把爱心和温暖传递给更多需要帮助的人。我会带着这份沉甸甸的爱，健康快乐成长！”其中一名学生代表分享了自己的感想体会。

维爱公益行动助力儿童青少年实现心愿。

柳莺、王栋，以及维他奶国际集团有限公司行政总裁陆博涛，还在现场与河北省滦平县三道梁中心小学的师生进行连线互动，为他们送上成长寄语与关爱祝福。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量支持下开启“爱心之旅”，得到了社会各界的广泛关注和认可。