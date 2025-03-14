减少痛风烦扰 我们可以这样做

目前随着人们生活和饮食条件的改善，痛风的发病人群日益增多。有人形容它“痛起来要命，不痛时如常”——发作时关节红肿如灼烧，夜不能寐；缓解期却仿佛无事一身轻。然而，这并非真正的“安全期”，高尿酸血症的阴影始终潜伏，随时可能卷土重来。近日，中国中医科学院望京医院副院长、风湿病科主任医师曹炜，中国中医科学院望京医院骨关节二科执行主任、主任医师程桯在做客“人民好医生”直播时，从中西医视角，揭开了痛风的真相与应对之道。

尿酸盐沉积是藏在关节里的“危险结晶”

痛风的核心问题是尿酸代谢异常。当血液中的尿酸浓度过高时，尿酸盐会沉积在关节、软组织甚至肾脏中。曹炜形象地比喻：“这就像一杯浓盐水，放久了底部会析出结晶。”这些结晶不仅会引发剧烈的炎症反应（急性痛风），长期堆积还会腐蚀关节骨骼，形成痛风石，甚至导致肾功能衰竭。

对于足踝为何成为疼痛的“重灾区”，程桯解释说，足部有26块骨头、密集的关节和复杂的韧带结构，血液循环本就较差。加上相对于对身体核心区温度较低、易受损伤（如久站、剧烈运动），尿酸盐更容易在此扎根。许多患者第一次痛风发作都在大脚趾或脚踝，那种“深夜被痛醒，连袜子都不敢碰”的经历，正是尿酸盐“暴动”的信号。

急性发作不要忍 该吃药就吃药

“痛风发作的那一刻，简直是生不如死。”一位患者这样形容。典型的急性痛风多在夜间或清晨突然发作，毫无预兆。突然出现单关节（如大脚趾）剧烈红肿热痛，触碰时如刀割，甚至无法下地行走。同时还可能伴有发热、乏力，血尿酸值飙升等。

曹炜表示，急性期必须快速控制炎症。常用药物包括非甾体抗炎药（如布洛芬）和秋水仙碱。但很多患者存在”痛了就忍一忍，实在受不了才吃药“的误区，这种拖延可能让炎症持续加重，甚至损伤关节。

中医治疗痛风会辨证施治 内外兼修

在痛风治疗中，中医的“整体观”独具优势。曹炜提出：“痛风发作时红肿热痛，中医认为是‘湿热下注’；缓解期则需‘温通经络’。”

急性期可用冰水混合物冷敷（注意避免直接接触皮肤）或清热利湿的中药（如四妙散），可快速缓解炎症。缓解期则可通过针灸、艾灸改善局部血液循环，搭配健脾祛湿的食疗。

饮食方面要注意低嘌呤饮食是关键，但无需极端忌口。程桯建议，海鲜和红肉可以适量吃。

对于严重的痛风石或关节畸形，程桯认为手术也非常有必要，但“手术不是终点，术后仍需联合风湿科降尿酸治疗，否则痛风石可能复发。”

预防痛风要管住嘴、迈开腿、睡好觉

专家提醒，要记住饮食纪律：动物内脏、浓肉汤、海鲜、酒精（尤其啤酒）等都不要吃，可以考虑多喝水。

运动方面则以温和为主。例如快走、游泳、瑜伽等低强度运动，避免爬山、跳跃等冲击性动作。注意循序渐进，久坐族可每小时活动5分钟，避免关节“生锈”。

生活上要注意足部保暖，即冬季穿厚袜，避免露脚踝；夏季空调勿直吹关节。

作息要讲究规律。熬夜是痛风的“隐形推手”，尤其IT从业者需警惕。曹炜表示：“现在的痛风年轻化趋势，与熬夜、久坐的生活方式脱不了关系！”他还提出，记住，痛风有三怕——怕凉，怕累，怕熬夜。

痛风是“生活方式病”，管理比治疗更重要。曹炜表示：“痛风患者如果能做到‘管住嘴、迈开腿、睡好觉’，80%的问题都能解决。”程桯则提醒大家：“若已出现痛风石或关节损伤，务必及时就医，避免拖延到不可逆阶段。”