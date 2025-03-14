内蒙古医科大学附属医院蔡超：公立医院改革要在提升医疗服务和质量上出实招

公立医院改革发展作为深化医药卫生体制改革的重要内容，对持续改善基本医疗卫生服务公平性、可及性，保障人民群众生命安全和身体健康等发挥着重要作用。“内蒙古医科大学附属医院紧扣公立医院改革与高质量发展新形势、新任务，在全面提升医疗质量和服务上出实招，让医院‘看得好病’、群众‘看得起病’，打好精准‘组合拳’，全面提升群众就医体验。”近日，内蒙古医科大学附属医院院长蔡超在做客人民好医生客户端《院长谈》栏目时，分享了自己的观点与医院的创新实践。

“患者满意度是检验公立医院改革发展成效的重要指标。改善患者就医体验，关键要在全流程上下功夫。”蔡超介绍，医院推出“一号管三天”的规定，患者因同一疾病、同一病程，一次门诊挂号就诊后，原则上三日内在医院的同一科室携检查、检验结果复诊时，不再重复收取挂号费。若首诊医生当日不出诊，其团队成员也能为患者提供服务，避免患者重复挂号。医院还在门诊设置咖啡吧、书吧等，改善就医环境，缓解患者可能出现的紧张情绪。此外，医院成立预住院部，集中为患者在短时间内完成住院前的各项检查，并安排工作人员随访，根据患者病情变化及时调整住院安排。

三级公立医院绩效考核，是深化细化现代医院管理制度的重要内容，也是引领公立医院改革向纵深推进的抓手。蔡超认为，公立医院绩效考核应明确重点和导向，平衡好公益性与运营管理的关系。“良好的运营管理是持续提供优质医疗服务的基础。目前，国家卫健委推行的绩效考核体系以公益性为导向，全面涵盖医院工作的各个方面。医院在实施绩效考核过程中，应努力构建质量管控、技术提升和医学人文服务体系，避免过度依赖经济杠杆”。

当前，以AI、大数据、云计算、物联网等为代表的新兴技术与医疗行业的融合日渐深入。在蔡超看来，新兴技术不仅为医疗服务提质增效提供了全新动能，也为解决资源优化、患者体验提升等带来了前所未有的机遇。“作为医疗行业的从业者，我们有责任抓住这一机遇，推动技术与临床实践的紧密结合，助力公立医院在服务能力、管理水平和科研创新上实现跃升”。

公立医院作为医疗卫生行业主力军，其改革发展事关卫生健康事业、人民健康福祉。“面向未来，医院将进一步强化顶层设计，优化资源配置，带动区域医疗技术和服务能力均衡发展；加强人才引育，夯实学科基础，通过引进高层次人才、加强青年骨干培养、优化人才梯队建设，为学科发展提供坚实的人才保障；坚持以满足人民群众医疗服务需求为根本目的，结合自身优势培育发展特色专科和优势专科，满足人民群众多样化、个性化医疗服务需要。”蔡超说。