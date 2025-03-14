警惕“无敏”虚假宣传，科学应对儿童过敏问题

随着春季的到来，花粉、尘螨等过敏原开始活跃，儿童过敏问题也进入了高发期。近年来，儿童过敏性疾病的患病率逐年上升，成为困扰许多家庭的健康难题。为帮助家长更好地应对儿童过敏问题，人民好医生客户端邀请北京协和医院变态反应科主任医师支玉香和南京医科大学附属儿童医院消化科副主任闫坤龙，就儿童过敏的现状、原因及防护措施进行了深入探讨。专家提醒，家长需警惕目前市场上虚假的“无敏”宣传，科学应对儿童过敏问题。

儿童过敏现状：患病率逐年上升

近年来，儿童过敏性疾病的患病率呈现全球性上升趋势。支玉香提出，这一现象与生活方式的改变和大气环境的变化密切相关。过去，儿童户外活动时间较多，免疫系统能够与自然环境中的物质和谐共存。然而，随着户外活动的减少，儿童免疫系统对过敏原的耐受性下降，尤其是在春季花粉浓度较高的季节，过敏反应更加明显。

此外，全球气候变暖导致过敏原浓度增加、存活时间延长。例如，花粉不仅提前出现，且持续时间更长，浓度也更高。城市化进程中的汽车尾气、工业排放等环境污染物，进一步加剧了过敏症状的发生。

儿童过敏的表现与成人不同，且随年龄增长而变化。支玉香主任介绍，婴幼儿期（出生至两三岁）的过敏主要以食物过敏为主，常见的过敏原包括牛奶、鸡蛋、花生、大豆等，症状主要表现为湿疹、皮疹和瘙痒。随着年龄增长，食物过敏的患病率逐渐降低，但环境过敏原如花粉、尘螨、宠物皮屑等引发的过敏反应开始增多，症状也由皮肤问题转变为呼吸道问题，如过敏性鼻炎、结膜炎，甚至哮喘。

“无敏”宣传的误区与风险：医学上不存在“无敏”

近年来，市场上出现了许多宣称“无敏”的儿童营养品，吸引了不少家长的关注。然而，专家指出，“无敏”这一概念并不科学，甚至可能给儿童带来潜在风险。

“临床上，我们都不敢讲无敏。因为过敏问题是高度个性化的。”支玉香说。

过敏反应具有高度的个性化特征，不同个体对同一种物质的反应可能截然不同。支玉香表示，过敏是人体免疫系统对某些物质的过激反应，而这种反应因人而异。例如，小麦面粉对大多数人来说是安全的，但有些人食用后会出现严重的过敏反应，甚至导致过敏性休克。因此，所谓的“无敏”产品可能对一部分人群不致敏，但对另一部分人群则可能引发严重的过敏反应。

支玉香介绍，过敏反应的个性化特征是由个体的免疫系统差异决定的。免疫系统对过敏原的识别和反应机制复杂，涉及多种免疫细胞和分子。因此，无法通过简单的“无敏”标签来保证某种产品对所有人群都安全。

既然医学上不存在所谓的“无敏”，那么市场上为何存在大量宣称“无敏”的产品呢？支玉香解释说，市场上宣称的“无敏”产品通常只是回避了常见的八大类过敏原（如牛奶、鸡蛋、花生、大豆等），但儿童可能对其他未被检测到的过敏原产生反应。例如，某些水果（如苹果、樱桃、猕猴桃）对大多数人来说是安全的，但有些人食用后会出现严重的过敏反应。“过敏原的多样性使得“无敏”这一概念难以成立。过敏原不仅包括食物，还包括花粉、尘螨、宠物皮屑、霉菌等环境物质。即使某种产品回避了常见的过敏原，仍可能含有其他未被检测到的过敏原，导致过敏反应。”

支玉香强调，过敏反应的复杂性使得“无敏”这一概念在医学上难以成立。“过敏反应不仅涉及IgE抗体，还可能涉及其他免疫机制（如T细胞介导的迟发型过敏反应）。无法通过简单的检测来保证某种产品对所有人群都“无敏”。”

“商家宣传的无敏更多是一种营销手段，缺乏科学依据。目前国内外针对无敏这一定义也并未有明确且统一的法规。”闫坤龙表示，市场上宣称的“无敏”产品通常只是回避了常见的八大类过敏原，但这种回避并不能保证产品对所有人群都安全，特别是脆弱的婴幼儿、儿童。

“这样的宣传存在一定的风险，某种宣称无敏的产品可能回避了常见的食物过敏原，但仍可能含有其他未被检测到的过敏原，导致儿童过敏反应。”闫坤龙认为，商家宣传的“无敏”产品通常基于有限的过敏原检测，无法覆盖所有可能的过敏原。此外，商家可能通过夸大宣传吸引消费者，如声称“适合所有过敏体质”“零过敏风险”等，这些宣传缺乏科学依据，容易误导消费者。

盲目相信“无敏”宣传可能带来潜在的健康风险。支玉香表示，如果家长因为相信“无敏”宣传而忽视了产品中可能隐藏的其他过敏原，可能会诱发或加重儿童的过敏反应。例如，某些“无敏”营养品可能含有未被检测到的过敏原，儿童食用后可能出现皮疹、腹痛、恶心、呕吐等症状，严重时甚至可能导致过敏性休克。在临床上，医生并不会建议家长使用所谓的“无敏”产品。

过敏反应的严重性使得“无敏”宣传的风险不容忽视。过敏反应不仅可能导致皮肤症状和消化道不适，还可能引发呼吸道症状（如哮喘）和全身性反应（如过敏性休克）。因此，家长在选择儿童食品和营养品时，应以科学和临床验证为依据，避免盲目相信商家的夸大宣传。

防儿童过敏：饮食回避与营养平衡

对于过敏儿童，饮食回避是预防过敏反应的关键。闫坤龙主任建议，家长应避免让孩子接触已知的过敏原，如对牛奶、鸡蛋过敏的儿童应尽量避免食用相关食品。对于多种食物过敏的儿童，家长应在医生指导下进行过敏原检测，并根据检测结果制定科学的饮食计划。

然而，过度饮食回避可能导致儿童营养不均衡。闫坤龙建议，家长可以通过替代食物来保证营养摄入。例如，对鸡蛋过敏的儿童可以选择其他富含蛋白质的动物蛋白，对牛奶蛋白过敏的小宝宝可以选择深度水解或完全水解的奶粉。在专业医生的指导下，家长可以更好地平衡营养补充与过敏原回避之间的矛盾。

过敏季的防护措施：科学应对，警惕虚假宣传

在过敏高发季节，家长应采取有效的防护措施，减少儿童接触过敏原的机会。支玉香建议，在花粉浓度较高的季节，尽量减少儿童的户外活动，尤其是避免长时间在户外剧烈运动。如果必须外出，建议儿童佩戴N95口罩，以减少吸入花粉的风险。

此外，家长可以每天晚上为儿童洗鼻，冲洗掉白天吸入的花粉，预防过敏性疾病的发生。晚上睡觉时，尽量关闭窗户，防止户外花粉进入室内。如果防护措施到位后，儿童仍有过敏症状，家长应及时就医，医生会根据症状给予对症治疗，如口服抗过敏药物。

儿童过敏问题日益普遍，家长需警惕市场上虚假的“无敏”宣传，科学应对儿童过敏问题。通过合理的饮食回避、过敏原检测以及适当的防护措施，可以有效减少过敏对儿童健康的影响。专家呼吁，家长在选择儿童食品和营养品时，应以科学和临床验证为依据，避免盲目相信商家的夸大宣传。