北京：首批适老化改造样板间月底前投用

昨日，记者从北京市发改委获悉，首批9个适老化改造多功能公共样板间将在3月底前全部投用。9个样板间分布在全市7个区，相应位置已在腾讯地图、微信位置服务同步上线，市民输入适老化样板间即可查询具体点位，就近体验适老化改造全链条服务。

北青报记者了解到，9个样板间分布在东城、西城、朝阳、海淀、石景山、昌平、门头沟共7个区。分别为，建设部社区养老服务驿站适老化改造样板间、天通苑适老化改造样板间、大峪街道养老服务中心适老化改造样板间、老山东里社区养老驿站适老化改造样板间、东城区崇文门国瑞城适老化改造样板间、西城区天桥北里11号社区适老化改造样板间、朝阳区北苑家园适老化改造样板间、朝阳区酒仙桥适老化改造样板间、朝阳区花家地适老化改造样板间。其中，海淀、昌平、门头沟3个样板间已建成试运行，其他样板间3月底前全部建成投用。

海淀区甘家口街道三里河九号院北配楼一层（东一口），是建设部社区养老服务驿站适老化改造样板间所在地，目前已经建成试用。样板间不仅提供科普、适老化体验，咨询、设计、装修等服务，同时还可为老年人提供居家养老上门“六助”服务，包括日常保洁、清理抽油烟机、维修、擦玻璃、助浴、陪同就医等。

市发改委相关负责人介绍，全市的9个样板间均具备适老化改造科普、适老化改造体验、适老化改造工作站等多种功能。科普功能区将邀请产业联盟及相关机构、单位入驻现场，讲解高品质适老化改造设计服务方案，定期开展适老化知识科普讲座和相关政策解读，普及适老化知识和适老化产品选购常识。体验功能区则通过适老化家具展示、智能化辅助、安全监测等，让老人对比体验适老化改造带来的安全感和舒适感。有需求的老人还可在工作站功能区享受评估、改造、咨询等一站式服务，同时嵌入助老服务等社区公共服务。

样板间的选址充分考虑周边社区老年人的可达性，便利老年人就近体验，强化样板间的示范性，突出与区域养老服务中心、社区养老驿站相结合建设。在运营管理方面，样板间将对社会公众免费对外开放，由养老服务相关专业机构市场化稳定运营，鼓励与街道社区合作，拓展提供老年学堂、服务监管等养老及便民服务功能。

2024年，市发改委发布《关于加强设计服务推动居家适老化改造和产业发展的实施方案（试行）》。“样板间的推出，不仅是对方案的有力实践，也为全市居家适老化改造树立了新标杆。”市发改委相关负责人介绍，将继续聚焦老年人多层次多样化居家养老需求，撬动适老化改造供需两端协同升级，推进以居家养老为基础的适老化改造向纵深发展，在上百个乡镇街道打造一批典型示范案例，带动上万户家庭开展居家适老化改造，推动适老化改造及关联产业提质增效，提高老年人晚年生活品质。

·适老化改造怎么改·

房门：1米多高位置设置低猫眼，方便坐轮椅的老人查看

卧室：配备负氧离子漆、空气净化器、毫米波雷达等科技产品，监测老人健康状况，保障安全

卫生间：安装可内外开启的门、防水背衬板，合理设置扶手位置，浴室柜镜面倾斜，方便老人使用轮椅

厨房：采用下拉式吊柜设计，烟感设备与家电联动，提高安全性和便利性

换鞋凳：两侧增加扶手，高度设计符合人体工程学，让老人站起时有支撑

扶手：减少明显扶手，采用“隐形扶手”设计，避免暗示老年人身体机能衰退

茶几：圆角设计防磕碰，下方空间较高方便老人腿部伸展

床具：可以缓慢调整变成沙发

疗愈植物：可摆放一些具有缓解压力、改善情绪、促进身心健康等功效的植物