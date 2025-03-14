第六次全国国民体质监测启动

记者日前从国家体育总局群体司了解到，近日，国家体育总局、教育部、国家民委、民政部、财政部、农业农村部、国家卫健委、国家统计局、全国总工会联合下发了关于开展第六次全国国民体质监测工作的通知，要求各相关部门做好各项筹备工作，确保监测工作顺利实施。同时，响应国家体育总局关于开展2025年全民健身活动状况调查的通知，全国各地的全民健身活动状况调查工作也有序展开。

据悉，两项活动均得到国家统计局的批准实施，将严格按照统计调查制度开展统计调查，确保统计数据真实、准确、及时、可靠。

第六次全国国民体质监测对象为3至79周岁的中国公民（不含7至19岁人群），按年龄分为幼儿（3至6岁）、成年人（20至59岁）和老年人（60至79岁）3个人群。监测内容包括问卷调查和体质检测两部分，主要是围绕着中国国民体质水平而展开工作。

在开展多次技术培训工作的基础上，进入3月以来，全国多地已经陆续启动全民健身活动状况调查工作。本次全民健身活动状况调查的样本涵盖全国31个省区市，每个省区市随机抽取10至20个县，在全国范围内抽取500个县级样本、6500个村（居委会）、14.3万个个人样本。调查问卷内容包括城乡居民经常参加体育锻炼的人数、参加体育健身的组织形式、场所与设施、活动与赛事，以及接受体育健身指导等体育健身活动和体育消费情况。

据介绍，定期监测我国国民体质状况，可以掌握国民体质的变化规律，有针对性地制定全民健身政策，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力。全民健身活动状况调查能够比较全面、及时地了解我国全民健身发展的现状，为国家科学制定发展群众体育事业的相关政策提供重要依据。据新华社