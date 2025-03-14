直播预告：聚焦肝癌诊疗新进展 共话学科发展未来

公立医院是我国医疗服务体系的主体。近年来，公立医院高质量发展作为深化医药卫生体制改革的重要内容，取得重大阶段性成效，为持续改善基本医疗卫生服务公平性可及性、保障人民群众生命安全和身体健康发挥了重要作用。

2025年3月18日10:00-11:00，中国医科大学附属第一医院介入治疗科主任邵海波、中国医科大学附属第一医院介入治疗科副主任医师韩向军、中国医科大学附属第一医院介入治疗科副主任医师夏永辉将做客“人民好医生”科普直播间，围绕“如何以创新技术及创新服务提升肝癌诊疗水平，协助引领公立医院高质量发展？”等问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介

邵海波，中国医科大学附属第一医院介入治疗科主任，教授、主任医师、博士生导师，亚太心血管介入放射学会（APSCVIR）执行委员、中华医学会放射学分会介入学组委员、中国医师协会介入医师分会委员、中国抗癌协会肿瘤介入学委员会副主任委员、中国临床肿瘤学会（CSCO）放射介入治疗专委会常务委员、辽宁省生命科学学会介入医学分会主任委员、辽宁省医学会介入医学分会副主任委员、辽宁省低温冷冻医学技术创新中心主任。

韩向军，中国医科大学附属第一医院介入治疗科副主任医师，辽宁省医学会介入医师分会青委会委员，辽宁省医学会介入医师分会肿瘤学组委员，肺癌诊断与微创综合治疗委员会委员，中国妇科保健协会妇科恶性肿瘤学组委员，辽宁省预防医学会出血与血栓学会委员，中国微循环学会肝脏微循环专业委员会委员，辽宁省门静脉高压联盟副主任委员。

夏永辉，中国医科大学附属第一医院介入治疗科副主任医师，辽宁省医学会介入医学分会综合介入学组委员，辽宁省抗癌协会靶向治疗专委会委员，辽宁中西医结合介入学会委员，辽宁省生命科学学会介入医学分会委员。

如何收看：

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