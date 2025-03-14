进一步织密织牢消费权益保护网（聚焦315·热议）

消费者马先生在某电商平台某品牌自营旗舰店购买了一部手机，其中使用了国家补贴和平台优惠券，但要求价保时，遭到该平台拒绝。马先生投诉后，通过全国消协智慧315平台，消费合法权益得到有效保护。

消费者权益保护事关广大人民群众的衣食住行和切身利益。维护消费者权益和保护经营主体合法利益在扩内需、促消费、稳增长、保民生等方面具有高度的内在一致性，各方要善作善为，实现消费环境和营商环境的良性互动、协同推进，为经济高质量发展、社会和谐稳定贡献更大力量。

近年来，我国不断完善消费者权益保护法律制度体系，持续加大消费者合法权益保护力度。同时要看到，消费市场的发展现状与人民群众日益增长的品质化、多元化、个性化消费需求相比，还有一定差距，消费纠纷多、维权难现象依然存在。要坚持问题导向，不断提升消保工作的科学性、创造性、实效性，切实提高人民群众消费意愿和消费信心。

强化技术赋能，建立智慧监管体系。人工智能、大数据等新技术蓬勃发展，赋能千行百业，也为消保领域“治未病”提供了更多可能。应着力构建“未诉先办”“防患未然”的工作机制，切实提高监管的前瞻性和主动性。比如，在节假日等消费旺季，对餐饮、景区等进行动态价格监测，对异常波动实现及时追溯快速响应；实现智能联动、数据共通，及早发现游客高峰、景区拥堵、运力缺乏等征兆，进行有效疏导和资源调配，给消费者打造更清爽、更舒畅的消费环境。

畅通消费维权渠道，加强消费投诉处理。湖北省消委会构建线上和解机制，减轻基层调处压力；重庆市消委会联合市检察院建立6项消费民事公益诉讼协作机制；吉林省消协健全消费维权集体诉讼制度……近年来，各地在着力打造更优纠纷解决渠道上取得了一定的进展成效。锚定强化消费者权益保障的目标，各级消协组织要接续发力，加强对消费投诉数据的精准分析研判，及时捕捉消费风险信息，推动监管工作防范在先、处置在前。各地可因地制宜拓展基层消费维权服务网络，建立推广消费纠纷快速处置通道，实现投诉便利化、信息透明化、处置快速化。

丰富拓展服务手段，增强消费维权实效。相关监管力量要综合用好约谈、公示、点评评议、公益诉讼等法定职责“工具箱”和维权手段“组合拳”，规范市场秩序，提升维权效能，净化消费环境。各级消协组织要深入开展消费监督，高质量开展消费调查，及时准确反映消费者的呼声和意愿。各地相关部门要及时发布消费提示，实时更新投诉热点区域等信息，引导消费者避坑，并起到警示作用。

良好的消费环境是释放消费潜力的重要一环。希望各方携起手来，积极听取消费者诉求，反映消费者意愿，解决消费者痛点，进一步织密织牢消费权益保护网，把消费维权工作做到老百姓心坎上，不断提升人民群众消费的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2025年03月14日 19 版）