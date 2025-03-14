旅居养老：远处安家，生活添彩（体验·民生一线观察）

去年12月，中共中央、国务院印发《关于深化养老服务改革发展的意见》提出：“开发旅居养老市场，因地制宜发展康养旅居等新业态，推动旅居养老目的地建设。”

旅居养老，老年人体验如何？服务怎么样？如何保障服务质量？记者近日在北京、云南进行了采访。

慢旅行——

量身设计 细致周到

中午，10多位老年人搭乘飞机抵达云南昆明长水机场，开始了昆明—建水8天的旅居生活。

“这条线路从去年10月开始设计，历时近两个月，先后制订了十几个版本，我们把行程完完整整走了两遍。”北京健康养老集团旅居负责人高寅介绍，考虑到老年人的身体状况，旅途中尽量不爬山、少走路。如游览九乡溶洞，全程要步行5公里，一部分线路调整为坐船后，只需步行2公里。

68岁的北京居民贾元祥深有感触：“整个行程不赶路，还有午休，特别适合老年人。”退休后，他喜欢到各地旅游。随着年龄渐长，他感觉跟着旅行团出游有些吃力，有些旅行团还拒接60岁以上老年人或者要求有年轻家属陪同，而旅居养老的体验完全不同。

“这个团平均年龄68岁。我们为老年人配备全程管家，也会有随行医护，处理各种突发情况。”高寅说。

来自北京的刘贺营先后跟团去过山西大同、云南腾冲，让她印象深刻的是，护士每天给大家量血压。除了游览景点，还安排了各种健康、文化讲座，让大家收获满满。“这回听说去建水，我赶紧报名。瞧，这是我在腾冲旅居时结识的新朋友。”刘贺莹笑着拍了拍身旁的殷红玲。

做鲜花饼、逛菜市场、听建水小调、跳锅庄舞……“这一路我们除了欣赏美景，还深入体验风土人情，这样的慢旅行很特别。”61岁的杨大庆满意地说。

高品质——

吃得可口 住得舒心

乳白色的现代家具，雅致的花卉墙纸，大花瓶里插着玫瑰花……彭碧君位于昆明圣爱康养园的“家”，温馨而舒适。89岁的彭碧君，从北京来这儿已近一年，对如今的生活很满意，“这儿一天供应五餐，菜品种类丰富，顿顿不重样，逢年过节还有加餐。”

为了让这些远方来的老年人吃得可口，云南建水县孝行栖院提供了10元一顿的自助餐，有近20个品种可以选择。如果想做家乡菜，共享厨房里餐具一应俱全，老人们随时可以一展身手。

“关门是自己的家，出门是一个大家庭。”在位于昆明晋宁区的古滇康养园，70岁的周燚与哥哥一同住在一套两室一厅的公寓里，“每人每月3000多元，吃住玩都包了。”更让她中意的是社团活动。园内现有合唱团、书法社、京剧社、民乐社、太极社等20多个社团。“大伙儿喜欢什么就加入什么社团，图个乐呵。”周燚说。

“在这儿生活挺好的，省心，也很热闹！”周玉荣今年85岁，家在北京望京。10多年前，老伴去世，她一度情绪低落。为了散心，她辗转在丹东、丽江、成都、北海、三亚等地旅居。从去年4月起，周玉荣住进了地处昆明的云甘美·悦养园城，“人多不寂寞，我在各地旅居还结识了不少朋友。”

居住环境是否安全、舒适、无障碍，关系老年人生活质量。走进云南省开远市朋阳老年公寓，浴室里有沐浴凳、防滑垫，马桶旁安装有扶手，客厅桌子两侧也设有扶手，60厘米高的床方便老年人上下床……

考虑到一些老年人没有办法抬头看高处悬挂的标识，朋阳老年公寓的地面上张贴着不同颜色的标识。“蓝色标识通往活动区，黄色标识通往生活区，绿色标识通往功能区，老年人只要沿着不同颜色的标识就可以到他想去的区域。”朋阳老年公寓副院长王迪介绍。

暖服务——

大事小情 多元定制

“护理员服务没的说！”65岁的杨成廉目前和老伴以及大姨姐住在开远凤凰谷生命养护中心，提起护理员赞不绝口，“我有糖尿病，胰岛素需要冷藏，护理员二话不说，入住当晚就送来一台冰箱。我右腿血液循环不好，特怕冷，他们又给我现买了电热毯。这比住自个儿家里还省心！”

旅居老年人大多没有儿女陪同，遇上大事小情怎么办？“有问题找管家，24小时都有人回应。”来自湖南衡阳的刘庆川和老伴已在古滇康养园居住7年多，他们的公寓卧室、客厅、厕所都有报警器，管家24小时值班，一按报警器，立即有人登门。平日里，园区几乎每周都组织外出游玩，管家全程陪同，确保安全。

许多老年人替儿女看孩子，想旅行又脱不开身。古滇康养园专门开设了幼儿园，让老年人一边旅居一边照看孩子。“幼儿园现在有200多个孩子，满足了不少老年人旅居带娃的需求。”云南圣境旅居产业发展有限公司董事长袁纯刚介绍，我们除了提供养老一站式服务之外，还可以满足多元定制化的旅居养老需求。

老年人大多有慢性病，就医是刚需。“园内设有内科、中医科，老年人小病不出楼，大病有绿色通道，最快6分钟可以送到医院。我们周边有3家三甲医院。”圣爱康养园园长牟琳介绍，园内为每一位老年人都建立了健康档案，每天监测健康指标。护士24小时值班，医生定期查房。

搪瓷缸、缝纫机、军用挎包……走进开远凤凰谷生命养护中心的怀旧疗愈室，浓浓的年代感扑面而来。开远市人民医院养老中心科主任陆文会介绍，通过开展音乐疗法、运动疗法、认知训练、计算力训练、阅读训练等不同的治疗和康复训练，可以实现对患有阿尔茨海默病的老年人群体的早期发现、早期干预、早期治疗，减缓病情发展。

强监管——

供需对接 保护权益

随着我国社会老龄化程度不断加深，旅居养老成为不少老年人的选择。但由于缺乏信息渠道，老年人往往不知道如何选择合适的旅居养老机构，在旅居过程中又时常面临养老服务不规范、缺乏安全保障等问题。

“个别低价旅居产品严重扰乱市场，损害老年人权益。”北京西城区民政局异地康养专班工作人员周文彩介绍，从2024年开始，西城区以“政府引导、市场化运营”的方式，陆续规划了四川攀枝花、广西北海、河北北戴河等旅居线路，深受老年人及家属欢迎。

高寅有10多年的旅游行业从业经历，在他看来，高品质的旅居产品全程无强制购物，没有额外消费，同时充分考虑老年人需求，将适老化理念融入全过程，有利于老年人去追寻“诗和远方”。

去年11月，由北京养老行业协会牵头搭建的“冬南夏北”旅居养老机构服务平台上线。截至3月10日，平台已上线天津、河北、内蒙古、吉林、黑龙江等地的144家旅居养老机构信息。通过这一平台，老年人可以根据自己的需求和喜好，了解养老机构的地理位置、床位信息、收费标准等基本信息，通过服务咨询和预订，选择适合自己的旅居养老机构。

“‘冬南夏北’搭建了一个供需对接平台，由被动监管转变为事先监管，让旅居老年人更放心。目前云南已有13家养老机构上线该平台，这些都是在民政部门备案的具有正规资质的养老机构，管理运营规范，老年人可以放心选择。”云南省民政厅老龄事业促进处处长王定学介绍，机构上线后，如果服务不好就会强制下线，切实把旅居老年人的权益保护好。

顺应银发群体的需求，云南很多养老机构也积极作出调整。“目前外地老年人在云南已实现异地医保实时结算。下一步要制定相关政策，让旅居老年人与本地老年人享受同样的福利，让他们有更多的获得感、幸福感、安全感。”云南省老龄健康产业发展协会会长王建新说。

《 人民日报 》（ 2025年03月14日 19 版）