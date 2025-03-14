保健康，代表委员献“良方”

一人健康是立身之本，人民健康是立国之基。在刚刚过去的全国两会上，卫生健康成为热议的焦点之一。代表委员们结合自身工作和调研所得，提出一系列具有前瞻性与实践性的建议、意见，为解决健康领域的现实问题开出一个个“良方”。

中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科副主任赵宏委员：

打通实验室到病房“最后一米”

过去一年，我国批准上市的新药有48个，器械有65个，在研新药数量跃居全球第二位，还有更多国产靶向免疫细胞治疗药物成功出海。此外，我国自主研发的手术机器人、人工心脏等高端医疗设备不断问世。

每一款创新药械的上市，都意味着患者多了一份康复的希望。但是，创新药械的研发是向无人区的探索，常常是高投入伴着高风险。我们经常用3个“10”来形容创新药械研发的难度：10个亿的资金投入、10年时间以及不到10%的成功率。其实，医生最清楚临床的问题和痛点在哪，如果能够尽早与科学家合作，开展转化医学研究，就能够打通从实验室到病房的“最后一米”，把这个10%向上再拉一拉。

我相信，随着越来越多的临床医生积极投身于创新药械的研发，用研究找武器，向科学要奇迹，我们战胜疾病的工具箱就会越来越丰富，就能更好地守护人民生命健康。

江苏省南京市第一医院副院长张俊杰代表：

患者再不用拎着胶片到处跑

有一种“动心”，是来自一名医生面对患者时涌动的良心和人大代表的初心。

我们在医院工作，每天都能看到很多患者拎着一大袋子沉甸甸的检查胶片东奔西走，那是他们在就诊时获得的影像报告。他们想给医生提供更多信息，也想少花些钱，少一些等待的时间。这很辛苦也很麻烦，但提供的信息量其实非常有限。

2024年全国两会上，我提交了《关于加快推进医学影像“云胶片”应用的建议》，得到了相关部门的高度重视。当年5月，江苏率先建成省级卫生健康云影像平台，所有公立医疗机构全面接入，接诊医生在平台上动动鼠标，就能随时随地查看患者所有影像报告，患者再也不用拎着胶片到处跑了。

去年11月，国家卫生健康委等七部门发布了《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》。随着制度、技术以及各方面支持的不断完善，我想，不久全国层面也将实现通用互认。到那时，患者在就诊过程中就能更加省心、省时、省钱。

作为一名心血管病医生，要把心脏手术中的“搭桥”和人大代表与人民群众搭建“连心桥”融合起来。这样一份“动心”和初心，将激励我在医疗技术上不断突破、追求卓越。

中国中医科学院西苑医院原副院长徐凤芹委员：

用中国处方造福世界人民

近年来，中医药在海外的认可度和影响力持续提升。中医药走出去靠什么落地生根？

中医药走出去，凭的是实力，靠的是疗效。2022年，我带队赴柬埔寨提供中医药抗疫和特色诊疗服务。经过中医治疗，一名失聪20年的柬埔寨女孩逐渐恢复了听力，喊出了“妈妈”；一名摔倒后长期坐轮椅的患者站了起来……

医疗队在柬一年服务民众3.4万人次，复诊率高达67%。中国医生的口碑在柬埔寨当地民众中口口相传，中医药成为一块越来越响的金字招牌。中医药以其特有的疗效推动促成了中国—柬埔寨中医药中心成立，成为中医药走出去落地生根的范本。

金碑银碑，不如百姓的口碑。目前中医药已推广到世界100多个国家和地区。中医药为世界各国人民提供了中国处方，贡献了中国智慧。

贵州遵义医科大学附属医院副院长傅小云委员：

培育有“乡土基因”的白衣战士

如何提高我国西部地区县级医院医疗水平？

医疗帮扶能起很大的作用。国家持续实施“千县工程”，对西部地区、脱贫地区县级医院开展“组团式”医疗人才资源帮扶，累计派驻8万多名三级医院的医务人员。作为其中一员，2022年，我来到贵州三都水族自治县人民医院。

县级医院的医疗人才培养是工作的重中之重。既要授人以鱼，也要授人以渔。我们通过专家授课、导师制、临床手把手教学实践等多样化培训机制，培育有乡土基因的白衣战士，留下一支带不走的工作队。

两年帮扶结束，看到三都县人民医院服务能力和职工满意度大幅提升，我感到很欣慰，更为中国大地上正在进行的医疗帮扶感到骄傲。

山西白求恩医院重症医学科副主任杨晓静代表：

推进医养结合协同发展

今年的政府工作报告提出，积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制，大力发展银发经济。

当前，我国老龄化程度不断加深，农村地区的老龄化率高于城镇，基层群众对医养结合服务的需求日益紧迫。一些地区已经开展医养结合的实践探索，但部分基层医疗卫生机构仍存在医疗资源和养老资源分散、专业人才短缺、服务能力不足等问题，迫切需要建立跨部门的协调联动机制，推进医疗卫生强基工程转型升级。

建议加强制度设计，完善支撑保障，实施“县医院+乡镇卫生院+村卫生室”三级医养联合体建设。在中心镇建设医养综合服务中心，集成医疗护理、康复理疗、日间照料等功能。

同时，搭建统一的医养信息平台，打破医疗机构与养老机构之间的信息壁垒，合规、科学地实现老年人健康档案、诊疗记录、护理需求等信息实时共享。通过信息化手段，提高服务效率，为精准医养服务提供数据支撑。

好医生集团董事长耿福能代表：

AI下乡，更好守护基层群众健康

今年以来，以DeepSeek为代表的AI技术的应用，为医疗行业赋予了更多可能性。当前，许多医院正在引入DeepSeek大模型，如果乡村诊所也能接入，山区的老百姓就能共享现代科技成果。例如，为乡村医生配备AI助手，帮助他们快速诊断疾病。如果遇到疑难病例，AI可以建议向上级医院转诊。这将改变传统分级诊疗的模式，也将有助于现代医学与传统医学融合发展，最终形成统一的诊疗标准。

需要强调的是，人工智能技术与基层医生是互补关系，而非替代关系。基层医生在慢病管理、医患沟通等方面具有不可替代的作用。AI问诊虽然可以提供一定的便利，但无法完全取代基层医生的专业性和人文关怀。

为了让科技早日赋能基层、缩小城乡医疗水平差距，建议国家在资金、政策等方面加大支持力度，加强对基层医务人员的技能培训；推动医疗人才、科研资源向基层倾斜，结合AI技术提升服务可持续性。或许，过不了几年，每个乡村诊所都会配备一位“AI医生”，基层百姓的健康将更有保障。

北京中医药大学国学院教授张其成委员：

激活中医药老字号企业内生动力

今年的政府工作报告提出，完善中医药传承创新发展机制，推动中医药事业和产业高质量发展。

中医药老字号企业承载着中华优秀传统文化，是中医药产业和中医药事业传承和发展的重要力量。经过调研，我发现，许多中医药老字号企业面临着文化自信不足、创新意识不强、品牌活力下降等问题，主要是对中医药文化的基本原理和核心价值认识不足、对中医药创新发展和科技进步的认知不足，导致中医药老字号企业发展的内生动力不足。

为此，建议中医药老字号企业在内部开展中医药经典和中医药文化常识培训，提高企业高管及全体员工的中医药文化素养和中医药思维；开展中医药经典和中医药文化常识培训，提高企业高管及全体员工的传统文化素养和文化自信；开展前沿知识和跨学科知识培训，提高企业高管和全体员工的创新意识和创新能力。

此外，促进全民身心健康是中医药老字号企业的社会责任和发展使命。中医药老字号企业可以与学校、社区等合作，共同推进中医药知识普及教育，让更多人了解中医药的历史、理论和疗效，营造全民学中医、用中医的文化氛围，促进中医药老字号企业高质量发展。